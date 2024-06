Este miércoles se celebrará un concierto especial en la plaza de Oriente, frente a la imponente fachada del Palacio Real, en Madrid, en el marco de los festejos por el décimo aniversario del reinado del Rey Felipe VI. El evento, abierto a todos los públicos, incluirá la participación de la Unidad de Música de la Guardia Real y del célebre violinista libanés Ara Malikian, cuya vida y quehaceres desvelamos, a continuación. El concierto dará inicio a las 21:00 horas, brindando a los asistentes una experiencia única de música en vivo en un escenario histórico y emblemático. Ara Malikian actuará desde uno de los balcones del ala Bailén de la residencia oficial de los Reyes.

Nacido el 14 de septiembre de 1968 en Beirut, capital del Líbano, en el seno de una familia armenia, la vida de Ara Malikian ha estado marcada por el conflicto y la música. Dos fuerzas que han forjado su carrera y su personalidad artística con el violín. Desde muy joven, Malikian mostró un talento excepcional con este instrumento de cuerda, comenzando a tocar a la edad de cinco años bajo la tutela de su padre, también violinista. No obstane, su formación musical se vio interrumpida por el estallido de la Guerra Civil Libanesa, que duró de 1975 a 1990 y produjo un número de muertes estimado en 120.000.

Ara Malikian, en uno de sus conciertos. (Foto: Gtres)

A pesar de las difíciles circunstancias, Ara Malikian continuó practicando y desarrollando su habilidad. Tanto, que sus doce años, el artista fue reconocido con una beca por parte del Gobierno Alemán, después de que lo escuchara tocar el director de orquesta Hans Herbert-Jöris. La beca permitió a Ara trasladarse al país de Europa Occidental para estudiar, en condición de refugiado, en la Hochschule für Musik und Theater de Hannover, una de las universidades artísticas y científicas más reconocidas de Alemania y del mundo. «Empecé a viajar por obligación, de hecho comencé como refugiado. Aprendí a sentirme a gusto en cualquier lugar. Curiosamente, luego viajar fue mi trabajo», desveló Malikian en una entrevista.

En Alemania, cabe destacar, el visado de estudios solo era válido a partir de los 18 años y, entonces, Ara Malikian tenía 15, por lo que podía ser deportado en cualquier momento. Aunque no lo fue. Tras su periplo por Alemania, Ara Malikian se trasladó a Londres para seguir con su formación en la Guildhall School of Music and Drama. Un centro que lo catapultó a la fama, pues desde entonces, Ara Malikian no ha dejado de triunfar allí donde va.

Natalia Moreno, Kairo Malikian y Ara Malikian, en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

A lo largo de su carrera, Ara Malikian ha recibido numerosos premios y reconocimientos internacionales. Asimismo, ha tocado en algunas de las salas de conciertos más importantes del mundo y colaborado con prestigiosas orquestas y directores. Su estilo es único y fusiona elementos de la música clásica con influencias de la música tradicional armenia, así como del rock, el flamenco y el tango, entre otros géneros. Así se puede ver en los álbumes que lanzada en los últimos tiempos. Algunos de sus trabajos más destacados incluyen 15, un homenaje a sus 15 años de carrera, y The Incredible Story of Violin, un recorrido por la historia del instrumento a través de diferentes estilos y épocas.

En la actualidad, Ara Malikian reside en Madrid, donde ha formado una familia junto a su esposa, la actriz argentina Natalia Moreno. La pareja tiene un hijo, Kairo, quien ha heredado el amor por la música de su padre.