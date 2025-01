Antonio Tejado reaparece: su cita obligada y un nuevo portazo a su tía

Antonio Tejado continúa en libertad provisional a la espera de comparecer ante el tribunal por su presunta implicación como autor intelectual del violento robo ocurrido en casa de su tía, María del Monte, y su pareja, Inmaculada Casal, el pasado verano. Así, el que fuera concursante de Gran Hermano VIP ha acudido este martes a los juzgados de Sevilla para firmar ante el juez y cumplir así con la medida cautelar que estableció la Justicia. Lo ha hecho con el semblante serio y cabizbajo, sin querer responder a ninguna de las preguntas de los medios de comunicación congregados allí expresamente para la ocasión.

En medio de la intensa cobertura mediática y las complicaciones legales que estarían afectando a todos los involucrados en el caso, Tejado ha sorprendido al no pronunciarse ya no solo sobre nada que tenga que ver con la causa, sino tampoco al respecto de cómo y con quién ha pasado las fiestas navideñas. Antonio ha optado por guardar silencio y dirigirse rápidamente al interior del juzgado para evitar el foco. Fue en mayo de 2024, cabe recordar, cuando el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, encargado de la investigación abierta por el robo en la vivienda de María del Monte acordó la puesta en libertad provisional sin fianza de los seis investigados, entre quienes se encuentra Antonio Tejado.

Antonio Tejado por las calles de Sevilla. (Foto: Gtres)

Desde que fuera detenido por el caso antes citado, bien es cierto que Antonio Tejado ha optado por una faceta alejada de los medios de comunicación. De hecho, el ex de Chayo Mohedano habría dejado su vida en Sevilla para empezar de cero en Alicante y permanecer así en un segundo plano mediático, según desveló Luis Rollán en el programa Fiesta, en Telecinco. «Hace una vida muy tranquila. Me cuentan que la familia está apoyando a Antonio. Sale fuera a desayunar y en ocasiones se deja ver comiendo en algún restaurante, pero cada vez pasa más tiempo lejos de Sevilla. La fecha de su juicio se ha retrasado y me cuentan que cuando puede se escapa a Alicante», expresó.

Antonio Tejado da un nuevo portazo a María del Monte

Antonio Tejado ha vuelto a dejar a su tía, María del Monte, sin respaldo público en medio de la polémica generada por el supuesto veto de Isabel Pantoja hacia ella en su documental, si bien artista ha reaccionado de manera contundente a los rumores, afirmando que nunca se le ha pedido participar en este proyecto, y restó importancia a lo ocurrido. El supuesto veto de Pantoja ha reavivado las tensiones entre las dos artistas, cuya amistad se rompió hace años. Aunque María del Monte ha optado por una postura tranquila y diplomática, asegurando que no le afecta la ausencia en el documental, es probable que su entorno cercano esperara algún gesto de apoyo por parte de Antonio Tejado.

Antonio Tejado por las calles de Sevilla. (Foto: Gtres)

Su falta de reacción es vista como un portazo simbólico, especialmente teniendo en cuenta que Tejado ha sido protagonista de numerosos titulares polémicos en los últimos meses. Por ahora, el sobrino de María del Monte ha decidido mantenerse al margen de esta disputa mediática, dejando la polémica entre las dos artistas.