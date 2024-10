Antonio Tejado está en libertad provisional desde mayo, a la espera de comparecer ante el tribunal por su presunta implicación como autor intelectual del violento robo ocurrido en casa de su tía, María del Monte, y su pareja, Inmaculada Casal, el pasado verano. En medio de la intensa cobertura mediática y las complicaciones legales que estarían afectando a todos los involucrados en el caso, Tejado ha sorprendido con un contundente mensaje durante su comparecencia en los juzgados. El que fuera concursante de Gran Hermano VIP ha acudido a los juzgados de Sevilla para firmar ante el juez y cumplir así con la medida cautelar que estableció la Justicia. Lo ha hecho con el semblante serio y cabizbajo, sin querer responder a ninguna de las preguntas de los medios de comunicación congregados allí expresamente para la ocasión, aunque con un contundente mensaje estampado sobre una camiseta básica blanca de manga corta. «I live for myself and I answer to nobody», traducido al español como «vivo para mí mismo y no respondo a nadie». Una frase célebre de Steve McQueen que, dadas las circunstancias, es toda una declaración de intenciones por parte del sobrino de la tonadillera. Con tal afirmación, Antonio Tejado ha dejado a un lado el silencio y hermetismo, a partes iguales, que lo ha caracterizado en los últimos meses, pues bien es cierto que desde que fuera detenido por el caso antes citado, ni él ni su familia se han pronunciado al respecto. De hecho, Antonio habría dejado su vida en Sevilla para empezar de cero en Alicante y permanecer así en un segundo plano mediático, según desveló Luis Rollán en el programa Fiesta, en Telecinco. «Hace una vida muy tranquila. Me cuentan que la familia está apoyando a Antonio. Sale fuera a desayunar y en ocasiones se deja ver comiendo en algún restaurante, pero cada vez pasa más tiempo lejos de Sevilla. La fecha de su juicio se ha retrasado y me cuentan que cuando puede se escapa a Alicante», expresó.

El romance de Antonio Tejado con Bárbara Rey

Aunque sin respuesta, además de por cuestiones que tienen que ver con la Justicia, Antonio Tejado ha sido preguntado por su posible affaire con Bárbara Rey. La ex vedette, que continúa en el punto de mira tras la filtración de una serie de fotografías y audios junto al Rey Juan Carlos I, desveló en una entrevista en Sálvame Deluxe confesó que mantuvo una noche de pasión con Tejado cuando él era todavía menor de edad. «El chico se fijó en mí. Me dijo cosas que no me han dicho muchos hombres de mi edad. Me quedé asombrada. A mí me dijo que tenía 18 años, y descubrí que tenía 17 a los dos o tres meses después. Que venga un chico joven así, bien puesto, la verdad es que te rejuvenece», dijo Bárbara, que también explicó detalles que no le gustaron tanto: «A mí me encantaba Antonio, pero estaba muy pendiente de su físico. En el momento que estás en la cama no puedes estar diciendo: ‘Mira cómo se me marca aquí, mira qué músculos tengo’…».

Antonio Tejado a su llegada a los juzgados de Sevilla. (Foto: Gtres)

El romance entre Antonio Tejado y Bárbara Rey dinamitó la relación entre el ex de Chayo Mohedano y María del Monte. «Era una relación inexistente, en la que tiraba él más del carro de acercamiento hacia ella, que de ella hacia él», dijo en su momento Alba Muñoz, ex pareja de Tejado.