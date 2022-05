Antonio Resines ha vuelto a retomar su vida y sus quehaceres profesionales tras pasar una de las etapas más complicadas de su vida. El cántabro estuvo ingresado al contagiarse de coronavirus justo antes de inocularse la tercera dosis de la vacuna. Pasó 36 días en la Unidad de Cuidados Intensivos y otros 12 más en planta hasta que, finalmente fue dado de alta para recuperarse desde la tranquilidad de su hogar. A medida que ha ido encontrándose mejor, ha ido realizando alguna que otra entrevista contando su experiencia, ya que estuvo a punto de morir. Una vez ya apto para continuar con su agenda profesional, el actor se ha dado un baño de masas este 12 de mayo en Madrid.

Resines se ha convertido en el pregonero de las fiestas de San Isidro, tal y como ya reveló durante su entrevista a Pedro Piqueras en Informativos Telecinco. El empresario se ha mostrado emocionado mientras saludaba desde un balcón en el que también estaba el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Eso no es todo, porque durante esta aparición con la que se corona como el protagonista de la jornada, ha recibido por parte de los médicos de los hospitales públicos del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) el Fonendo de Oro de los profesionales de la Comunidad de Madrid, por su labor como defensor de la Sanidad Pública.

Nada más reaparecer públicamente, una vez superada la afección por la que permaneció ingresado más de un mes en el madrileño hospital Gregorio Marañón, indicó que la Sanidad Pública le había salvado la vida. “Hay que apoyar la sanidad pública como sea”, dijo en su primera intervención en televisión que fue en El Hormiguero, espacio conducido por Pablo Motos.

El intérprete aseguraba que, durante los días que estuvo en coma “no me enteré de nada”. “Yo estaba en otra realidad paralela porque la medicación que me daban para que mis pulmones se consiguieran a abrir de nuevo para yo poder respirar por mis medios, producen alucinaciones”, explicó a Piqueras. “Tuve alucinaciones extrañas”, añadió con humor. Durante su proceso de recuperación, Antonio Resines ha hablado con diferentes medios de comunicación y ha asegurado que tiene “Covid persistente”, pero que ya se ha recuperado, aunque cuando salió del hospital los doctores le dijeron que tenía un “80% de atrofia muscular”.

Las alucinaciones de Antonio Resines durante su ingreso hospitalario

El empresario ha narrado cómo fue su experiencia mientras estuvo ingresado y recuerda que, tuvo varias alucinaciones. «Yo pensé que habían pasado cinco días como un desmayo y cuando me desperté en enero me quedé acojonado», explicó sobre este episodio.

Así se enteró de que tenía Covid

«Estuve tres o cuatro días en casa. Me empecé a poner bastante malo… Me puse el aparatito que mide la saturación de oxígeno en sangre. Desde el principio lo tenía muy bajo. Hay un momento ya que me pongo malo. Mi señora me dice que dice que me vio directamente gris. Entonces llamamos al SAMUR, me metieron corticoides a lo bestia. Me recuperé un poco y de ahí directamente me llevaron a urgencias. Me hicieron una placa y tenía los pulmones con neumonía doble bilateral, que suena horroroso y consiste básicamente en que no puedes respirar», contó en El Hormiguero.