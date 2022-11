Antonio Banderas revela la clave a tener en cuenta para encontrar la pareja ideal

Con 16 temporadas de historia, El Hormiguero puede presumir de ser uno de los programas estrella del panorama televisivo nacional, razón por la que su equipo siempre tiene como objetivo el de traer a los mejores invitados a su plató para que estos se sometan a las preguntas de Pablo Motos. En esta última ocasión, el espacio ha contado con la presencia de nada más y nada menos que Antonio Banderas, coronado ya como uno de los actores más destacados tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

Ha sido en torno a las 22:00 horas de la noche cuando el intérprete ha hecho su aparición estelar en el programa con el objetivo de presentar el musical Company, el clásico de Sondheim que ha hecho que el Teatro Albéniz de la capital vuelva a abrir sus puertas por una buena causa: “Estoy contento de estar una ciudad en la que viví 14 años trayendo un show”, comienza explicando, para después entrar en más detalles sobre este esperadísimo espectáculo: “Habla de la capacidad del ser humano para comprometerse. El ser humano puede tener una soledad elegida que a medida de los años es obligada y puede llegar a convertirse en un pavor”, señala, aclarando así la trama de la obra, relacionándola de cierto modo con su vida pese a haber estado comprometido en varias ocasiones. Y es que, aprovechando el tema en cuestión, Pablo Motos no desaprovechó la oportunidad de qué le pediría a su chica ideal para así poder pasar el futuro juntos: “Que sepa que el tiempo en la relación cambia la forma de amarse, es decir, esa pasión primera va a desaparecer y se va a convertir en algo mucho más interesante. Entonces lo que le pediría a esa persona es paciencia para encontrar cosas muy bellas en el camino”, apuntaba el artista. Una reflexión que ha provocado la respuesta inmediata del presentador, que hacía referencia a la pasión amorosa propia del inicio de un romance, aunque Banderas ha confesado que “no ha perdido” ese sentimiento a sus 62 años, provocando así la risa de todos los asistentes como público.

Después de este divertido inciso, Antonio ha seguido con su intervención con la mayor de las ilusiones: “Llego a Madrid rompiendo esquemas, y en esta ocasión voy a abrir un teatro al que habían dado la extremaunción”, desvelaba, haciendo referencia al Teatro Albéniz de Madrid mientras ha recordado la importancia que en su vida tiene el Teatro Soho Caixabank de Málaga: “Hoy hace tres años que abrí el Teatro Soho así que es un cumpleaños. En algún momento he pensado en por qué lo he hecho, pero no me he arrepentido”, revelaba, aprovechando además para recordar el difícil momento en el que sufrió un ataque al corazón en 2017, el cual marcó un antes y un después en su vida y en su manera de ver las cosas: “Tuve un problema de salud muy grave, momento en el que las cosas que no eran importantes se hundieron, y solo flotaron las importantes como mi hija y mi familia, ni siquiera mi profesión. Mi vocación como actor nació en un escenario y quería volver a los escenarios”, zanjaba, haciendo así visible el impulso que le ha hecho triunfar en un ámbito que va más allá de las cámaras después de haberlo conseguido prácticamente todo en lo que al cine se refiere.