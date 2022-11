Legado eterno y turbante como seña de identidad: la anterior jequesa de Qatar, toda una ‘it girl’

La celebración del Mundial de Fútbol 2022 en Qatar ha hecho que todas las miradas se posen sobre la Casa Real del país más polémico de las últimas semanas, el cual tiene como principal mandatario al jeque Tamim bin Hamad Al Thani. Si bien hace días ya salió a la luz que el Emir posee tres esposas y trece hijos, ahora todos los focos se han posado en su madre, la cual fue la anterior jequesa del Estado árabe en cuestión.

Fue en 2013 cuando el actual Emir asumió el poder ante la abdicación de su padre, Hamad bin Jalifa Al Thani, el cual también contaba con tres esposas en aquel momento. No obstante, entre esas tres féminas siempre había destacado una a ojos de su marido y de la prensa. Esta no era otra que la jequesa Mozah bint Nasser al-Missned, la madre del actual Emir que durante los últimos años ha acaparado prácticamente todas las publicaciones del papel couché a lo largo y ancho del globo al ser considerada una de las mujeres más elegantes del planeta, estando presente además dentro de la revista Forbes y dentro de la lista de las 100 mujeres más influyentes.

Pese a tener a día de hoy 63 años, Mozah bint Nasser al-Missned es ya una de las personas más influyentes de Qatar y uno de los rostros más conocidos del país, razón por la que poco a poco fue convirtiéndose en la favorita del que fuera Emir antes que su hijo, y no es para menos. Y es que, antes de ser reconocida a nivel internacional por su matrimonio, la jequesa ya contaba con estudios en Psicología en la Universidad de Qatar, habiendo dado continuidad a su formación académica en los centros más prestigiosos de Estados Unidos. Tanto es así, que ha sido incluso nombrada representante de las Naciones Unidas en diversas ocasiones gracias a su participación en diferentes proyectos educativos y sociales en todos los rincones del mundo.

Teniendo en cuenta su impecable trayectoria y su exquisito gusto estilístico, en cuestión de meses Mozah bint Nasser al-Missned fue considerada toda una it girl que consiguió contagiar al panorama social del estilo árabe más chic, haciendo del turbante una seña de identidad que no puede faltar en todos y cada uno de sus looks cuando hace acto de presencia en algún evento público. Y es que, este complemento pasó a ser el accesorio ideal y todo un símbolo de elegancia que llegó a “orientalizar” la moda internacional combinándolo con outfits de las mejores marcas y demostrando que, aunque el dinero no compra el estilo, puede llevarlo hasta su máximo potencial.

Dada su pasión por la moda, la jequesa Mozah no quiso dejar pasar la oportunidad de utilizar su sabiduría estilística en el ámbito empresarial, contando a nivel legal con la propiedad de Valentino, de Balmain y acciones en Tiffany & Co., LVMH y un sinfín de firmas más dentro del sector del lujo. Sin duda alguna, la esposa de Hamad bin Jalifa Al Thani ha conseguido ocupar un puesto en Qatar muy difícil de suplir por sus sucesoras.