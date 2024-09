Ángel Llácer confiesa los detalles sobre su enfermedad: "Es una bacteria que se come el cuerpo"

Ángel Llácer contrajo una fuerte infección intestinal hace unos meses. Ha estado en la UCI y se ha sometido a una operación verdaderamente complicada, de hecho llegó a despedirse de sus seres queridos. Los médicos le dijeron que podía salir del quirófano sin una pierna o tener un desenlace mucho peor. La situación era grave y todo esto le afectó psicológicamente. Ahora ya está fuerte y ha decidido contar todos los detalles sobre su enfermedad. Eso sí, no ha podido reprimir las lágrimas durante su discurso.

«Me voy a Vietnam de vacaciones y desoigo esas indicaciones de no beber cualquier agua o comer según dónde. Cuando paso a Tailandia, allí me pongo muy mal. Una doctora en Bangkok me pone unos antibióticos y estoy tres días en reposo y vuelvo a casa», empieza diciendo en un programa de la televisión catalana. En aquel momento ya tenía la bacteria que ha cambiado su vida, pero no era consciente.

Ángel Llácer en su última entrevista. (Foto: Col·lapse)

Ángel Llácer no sabía qué le estaba pasando, por eso regresó a Madrid y continuó con su vida como si nada. El problema es que tenía unos dolores muy fuertes. Se dio cuenta de que algo no iba bien, así que pidió ayuda y fue ahí cuando comenzó lo peor.

«El primer síntoma es dolor de barriga, diarreas muy fuertes y fiebre. Llego al hospital y me dan el alta. Al día siguiente estuve muy mal, volví y me ingresaron durante 10 días. Salí y yo pensaba que ya estaba curado y la bacteria estaba muerta». Lamentablemente se equivocaba, por desgracia el proceso no había hecho más que empezar.

Las lágrimas de Ángel Llácer

Ángel Llácer lleva mucho tiempo trabajando en televisión y ha demostrado que su sentido del humor es capaz de enganchar a cualquier espectador. Ese es el motivo por el que ha sorprendido tanto las lágrimas que ha soltado en Col·lapse, un espacio de TV3. Gracias a su sinceridad la audiencia ya conoce todos los detalles sobre la enfermedad que ha dado un giro de 180º a su vida.

«La doctora advierte de que deben abrirme la pierna. El viernes me hacen la primera intervención y ven la gravedad de la enfermedad. Es una bacteria que se come el cuerpo. Retiran la parte podrida de la pierna, cierran y todo perfecto. Sin embargo, le digo a la doctora que todavía tengo la premonición de que me voy a morir», ha declarado entre lágrimas.

Llácer se sintió acorralado. Necesitaba operarse, pero no sabía cómo iba a salir del quirófano. Milagrosamente ha salido todo bien. Ha conservado las piernas y se está recuperando, pero ahora viene la segunda fase: tiene que aprender a caminar.

Una operación muy delicada

Ángel ha puesto las carta encima de la mesa para que todo el mundo sepa por qué ha estado tanto tiempo desaparecido de los medios. No ha tenido otra opción. Su vida ha corrido peligro y ha estado muy asustado. «Era una operación complicada porque el gemelo estaba curado, pero la bacteria siguió subiendo y si entra en un órgano vital… se acabó», responde cuando le preguntan por su intervención.

Ángel Llácer tras su operación. (Foto: Col·lapse)

Todo ha salido bien, pero el proceso no ha terminado. El presentador debe adaptarse a su nueva circustancia. «He aprendido a poner un pies detrás de otro, literalmente. No puedo saltar ni subir escaleras, solo caminar y lo hago lentamente. Aprender a caminar ha sido toda una metáfora».

Durante sus peores momentos ha recibido el apoyo del público, pero también de rostros muy conocidos dentro del mundo del espectáculo. David Bustamante, Chenoa y Lolita Flores, entre otros, han estado pendientes de él.