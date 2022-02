El cine español ha vuelto a vivir su noche más esperada. Fue durante el día de ayer cuando tuvieron lugar los Premios Goya 2022, una gala celebrada en el Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia en la que la Academia de Cine pudo inaugurar una “vuelta a la normalidad” que no vivíamos desde el pasado 2020. Alrededor de las 18:00 horas daba el pistoletazo de salida este evento con su tradicional alfombra roja, en la que se dejaron ver y fotografiar algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional.

Como no podía ser de otra manera, una cita de tal relevancia también contó con sus peculiares anécdotas. Y es que teniendo en cuenta que la capital de la Comunidad Valenciana fue testigo de la llegada de los artistas más conocidos de nuestro país, era de esperar que algunos de ellos aprovecharan el momento para mostrar su lado más personal. Este fue el caso de Penélope Cruz y Javier Bardem. La pareja se dejó ver en la alfombra roja, donde pudieron posar juntos e incluso enviar un beso a sus hijos en pleno directo de Televisión Española. Esta es la primera vez que ambos se muestran tan cercanos con los medios, ya que normalmente prefieren dejar el ámbito privado en un segundo plano para centrarse en sus respectivas trayectorias profesionales.

Quien también quiso sincerarse al máximo en su llegada a la gala de los Goya fue Inma Cuesta. La actriz no tuvo reparo alguno en desvelar que durante la espera previa a la alfombra roja todos estaban un poco “apelotonados”, algo que podría ser un tanto peligroso teniendo en cuenta la fuerza con la que la sexta ola de la pandemia irrumpió en nuestras vidas. Aún así, no dudamos en que todos los protagonistas de la cita acudieron a ella con sus respectivas mascarillas, para evitar así los posibles contagios.

En un día tan especial para el ámbito cinematográfico, algunos tampoco quisieron olvidarse de las grandes ausentes, entre las que está Verónica Forqué. La actriz falleció hace tan solo un par de meses, pero Macarena Gómez y Aldo Comas han querido aprovechar la alfombra roja para derrochar amor en el photocall mientras posaban con dos chaquetas de Juan Avellaneda con las que hicieron un homenaje de lo más particular a la que fuera concursante de MasterChef Celebrity. Por su parte, Milena Smit fue una de las mejor vestidas de la gala. La joven consiguió dejar a la audiencia sin aliento con un diseño de Balmain cargado de personalidad que también contaba con un mensaje secreto: “El look se compone de dos piezas. Por una parte, un crop top inspirado en la técnica japonesa del kintsugi, que consiste en aceptar lo defectuoso e imperfecto y repararlo con oro, dando lugar a una nueva forma de entender la belleza”. Y lo cierto es, que sea como sea, esta forma de entender lo bello nos ha conquistado por completo.

Los detalles también son muy importantes dentro de un look final, y si no, que se lo digan a Nieves Álvarez. La modelo deslumbró en la alfombra roja al lucir un diseño de Stéphane Rolland HC de lo más elegante. Pero sus complementos también estuvieron a la altura, motivo por el que ella quiso hacer referencia especialmente a uno de ellos, concretamente el anillo legendario “Trombino” de Elizabeth Taylor. Y para poner el broche de oro a una gala que ya ha pasado a formar parte de la historia de los Goya, Verónica Echegui no quiso dejar pasar la oportunidad de hablar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien lanzó una petición de lo más directa nada más ganar el premio al mejor cortometraje de ficción con Totem loba: “Pedro Sánchez, me gustaría que lo vieras con tus hijas y luego lo comentáramos. De verdad, tómatelo enseño”, decía la directora, ganándose así el aplauso unánime de todos los asistentes.