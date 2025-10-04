Andrea Duro vive un viaje muy especial y se compromete con su novio en Granada

Con Granada como telón de fondo, Andrea Duro ha vivido uno de los momentos más especiales de su vida. Su pareja ha hincado rodilla y le ha pedido matrimonio a la conocida actriz. Así lo ha trasladado ella misma en sus redes sociales a sus más de 800 mil seguidores. «En Granada siempre pasan cosas bonitas», ha reflejado junto a dos emojis que vislumbran lo ocurrido: un corazón blanco y un anillo de pedida.

Acompañando el texto, ha colgado un par de imágenes muy emotivas y clarificadoras. En la primera de ellas se puede ver a Duro luciendo la sortija que su ya prometido acaba de colocar en su dedo anular izquierdo. Se trata de un diseño tú y yo formado por dos brillantes que se cruzan en la parte frontal y que están engarzados sobre una banda de oro blanco en la que se engastan gemas de menor tamaño que las piedras principales. En la segunda, los enamorados posan juntos y con brillo en los ojos después de que sucediera el emotivo momento.

Como no podía ser de otra manera, la plataforma Instagram no ha tardado en llenarse de comentarios de personalidades conocidas que se han alegrado enormemente por ellos y por el paso que han decidido dar en su relación. «¡Ahhh, Diosss! Enhorabuena, mi amor», ha escrito Lucía Rivera Romero con tono efusivo. «Dos seres maravillosos», ha afirmado Paula Echevarría. Blanca Suárez, por su parte, ha deslizado un escueto «What!» («¿Qué?»), en señal de asombro por lo sucedido, junto a un corazón rojo. Juana Acosta, Beatriz Espejel, Juan Betancourt —ex novio de la actriz—, Adriana Ugarte o Ana Milán han sido otros compañeros de profesión de Andrea que han aprovechado esta publicación para enviar sus mejores deseos a la pareja.

Andrea Duro y su prometido. (Foto: RR.SS.)

Incluso internautas anónimos se han pronunciado al respecto. «No me lo creo», «me muero de felicidad», «OMG» —»Oh my God», que traducido al español significa «Oh Dios mío»— y muchos emoticonos dando palmas y con caras de sorpresa han inundado el muro de las instantáneas poco tiempo después de que fueran públicas.

La trayectoria profesional de Andrea Duro

Sus inicios en la pequeña pantalla se remontan al 2008, cuando una joven Andrea Duro fue seleccionada para encarnar a La Yoli, en Física o Química. Un papel que la catapultó a la fama más absoluta y la consagró como una actriz de éxito. Una abultada carrera que ha mantenido gracias a la constancia y a su indiscutible talento.

Andrea Duro en la presentación de ‘La favorita 1922’. (Foto: Gtres)

Entre sus numerosos y reconocidos trabajos se encuentran series como La Favorita 1922, que la protagonizó para Netflix España; Camino a Arcadia, en la que comparte escena con William Levy; o el largometraje Pequeños Calvarios, que aún no se ha estrenado pero estará próximamente en cines. Proyectos como A 3 metros sobre el cielo, La catedral del mar, Promesas de arena, Nueva Tierra y Velvet engrosan su extensa trayectoria dedicada a la interpretación y la posicionan como una figura muy reconocida dentro del séptimo arte español.