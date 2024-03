Andrea Duro ha hablado por primera vez de las amistades tóxicas. Si algo han conseguido las redes sociales es que muchos rostros conocidos compartan con el mundo algunos episodios de su vida que eran desconocidos. Algo así le ha pasado a la actriz, que ha querido hablar en Estirando el chicle -un podcast de Carolina Iglesias y Victoria Martín- sobre algunos de los momentos más complicados de su infancia. La intérprete se ha sincerado para contar cómo cuando era pequeña, cuando aún estaba en el colegio, sus amigas la rechazaban.

«Nunca me sentí muy querida ni valorada por las amigas que tenía, pero bueno, las seguía manteniendo porque eran amistades de la infancia. Fueron bastante cabronas». Con estas contundentes palabras ha comenzado Andrea a relatar algunos de los episodios que vivió durante su niñez.

También ha aprovechado para dejar claro que ya no conserva a ninguna de esas personas. «Yo soy súper tajante. Yo aguanto, pero cuando ya me he cansado de estirar ‘se acabó’». También ha aprovechado la ocasión para recordar que, aunque tuvo que decirles adiós para seguir adelante con su vida, ahora está «agustísimo».

Andrea Duro recibe el cariño de sus seguidores

A raíz de sus palabras han sido muchos seguidores los que han querido mandarle públicamente su apoyo. “Yo también soy de cerrar puertas y no volver abrirlas nunca más… Cuando se han puesto las cartas sobre la mesa y todo está dicho”, le aseguraba una usuaria. “De lo mejor que hice en mi vida fue quitarme amistades tóxicas”, comentaba otro. “Hay que ser valiente en la vida”, le decía la última.

Pero, Andrea tiene claro que no quiere volver a vivir más situaciones así. Además, ha hablado de cómo deshacerse de este tipo de amistadas, y según ella el truco está en ser tajante, cerrar puertas y empezar otras nuevas.

Otros famosos que han sufrido bullying

Jesus Vázquez sufrió acoso escolar entre los 11 y los 16 años, así lo aseguró en su día el presentador durante el programa Proyecto Bullying. Lo mismo le ocurrió a la actriz de La que se avecina, Vanesa Romero, que incluso tuvo que cambiar de colegio.

Un caso similar le pasó a Cristina Castaño. «Se reían de mí, me perseguían hasta casa (…). Hay que agarrarse siempre a la gente que te quiere», llegó a revelar en una ocasión.