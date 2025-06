William Levy ha regresado a España para promocionar Bajo el volcán, su última película. El actor está inmerso en las últimas entrevistas antes de que esta producción vea la luz en nuestro país. Es por ello que, aprovechando su visita a nuestras fronteras, también ha visitado un conocido restaurante de Madrid donde, en su entrada, ha respondido a las preguntas de la prensa, como si está buscando o no el amor en alguna española.

¿Está soltero y buscando el amor?

Desde que pusiera fin a su historia de amor con Elisabeth Gutiérrez, su ex mujer y madre de sus hijos, William Levy no ha hecho oficial ninguna otra relación sentimental, a pesar de haber sido relacionado con otras mujeres. Lo cierto es que el protagonista de Café con aroma de mujer levanta muchas pasiones y no se cierra a encontrar el amor en España, donde se encuentra actualmente.

William Levy en ‘El Hormiguero’. (Foto: Gtres)

Si por algo se caracteriza William es por su discreción a la hora de hablar sobre su vida personal ante las cámaras. Sin embargo, en redes sociales ha encontrado un lugar seguro donde pronunciarse sobre polémicas o como fue hace años sobre su litigio con Elisabeth Gutiérrez, con la que formó una familia. Poco tiempo después de protagonizar Café con aroma de mujer, los rumores de deslealtad empañaron la relación de la pareja, que ha estado con varias idas y venidas. Sin embargo, hace más de un año que decidieron definitivamente emprender caminos por separado.

Lejos de llevar con discreción esta separación, los actores protagonizaron un cruce de acusaciones en redes sociales, donde dieron sus distintas versiones de su historia de amor. «He alimentado bocas que han hablado sobre mí. He levantado a personas que han tratado de derribarme. Sí, la vida puede ser un poco loca, pero no me dejaré llevar por el odio hacia otros. Después de todas esas payasadas, todavía estoy aquí siendo yo», dijo el compañero de Laura Londoño.

William Levy en un evento. (Foto: Gtres)

Por su parte, Elisabeth no dudó en responderle, aunque dejó claro que a pesar de todo, Levy siempre sería el amor de su vida: «He pasado meses reflexionando de muchas cosas. Sé que he herido sin querer a las personas que más amo… mis hijos y al padre de mis hijos. Merecen que yo aclare ciertas cosas que en su momento se dijeron y se tergiversaron… sin intención de volver a lo mismo, necesito aclararlo para esta con mi conciencia tranquila. A pesar de nuestros problemas, es el hombre que siempre voy a amar y desear lo mejor. Y si mi gran defecto es amar al padre de mis hijos, pues prefiero que ese sentimiento sea de amor y no odio. No puede ser que las personas que no conocen la historia de adentro se atrevan a decir que yo estuve encarcelada. Yo estaba en un lugar que yo elegí y donde el hombre que estuvo conmigo me cuidó, me protegió y me dio lo mejor de él… a veces más que a él mismo».

Tras un tiempo soltero, ahora el actor ha desvelado si entre sus planes está o no encontrar el amor de nuevo y si la candidata podría ser una española.