Besos, abrazos y mucho cariño: la tarde de tenis más romántica de Andrea Duro y Alejandro Galán

Como ocurre año tras año, el Mutua Madrid Open se convierte en el escenario perfecto para acoger a las parejas más destacadas del panorama nacional. Con la llegada del mes de mayo, muchos son los famosos que aprovechan para presentarse en la Caja Mágica de la capital y disfrutar de una tarde de tenis en buena compañía. Algo que ha tenido lugar nuevamente, dejando este evento unas estampas de lo más románticas para dar paso a la época estival.

Han llamado especialmente la atención las tiernas imágenes protagonizadas por Andrea Duro y su actual pareja, el jugador de pádel Alejandro Galán. Ambos han conseguido formar uno de los tándem más consolidados del país, motivo por el que ella no ha dudado en acompañar a su nuevo amor a presenciar una divertida tarde mientras disfrutaban de una de las grandes pasiones de éste. Durante toda la cita, la actriz y el deportista han compartido un sinfín de gestos de cariño: ella posaba su cabeza sobre el hombro de Galán y le besaba, mientras que él no se podía resistir a las carantoñas de su novia y la correspondía con sonrisas cómplices y besos también. Como no podía ser de otra manera, también se les pudo ver manteniendo una conversación de lo más entretenida, demostrando así que su relación sentimental va viento en popa y que se entienden a la perfección en diversos aspectos.

Esta es una de las primeras ocasiones en las que Andrea ha aprovechado un evento público para pregonar su amor hacia Alejandro a los cuatro vientos. Desde que oficializara su relación con el jugador de pádel durante el pasado mes de agosto a través de sus redes sociales, la actriz ha acudido a distintos actos en soledad, demostrando abiertamente su relación sentimental únicamente en Instagram, donde ambos han subido varias publicaciones con las que han dejado entrever que su relación ha tomado un camino muy positivo. De esta manera, la intérprete ha puesto definitivamente el punto final a su relación con Juan Betancourt. Con él mantuvo un romance que se alargó hasta los dos años, en el que parecían estar enamorados y muy felices. Pero lo cierto es que todo llega a su fin, y en este caso ocurrió exactamente eso, desvelándose posteriormente que el modelo había vuelto a dar una nueva oportunidad al amor de la mano de la tenista Paula Badosa.

Esta no ha sido la única ocasión en la que el corazón de la artista ha sido conquistado. Andrea Duro también mantuvo un romance con Chicharito, con quien la ruptura no fue tan idílica como en otras ocasiones. Y es que, ella misma protagonizó un post con el que dejaba entrever que había puesto fin a su noviazgo con el futbolista, algo que posteriormente fue respondido por él mismo, confirmando que estaba soltero y pasando página rápidamente al entablar una relación con Sarah Kohan, con quien tuvo dos hijos y de quien se separó recientemente, pese a que lo suyo parecía una historia de película.