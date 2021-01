Anabel Pantoja se reencuentra con su tía en Cantora

El 2021 no ha empezado con ninguna novedad significativa en la guerra que mantienen Isabel Pantoja y Kiko Rivera. No ha habido movimiento de fichas alguno y madre e hijo siguen escondiendo sus cartas. En cambio, sí que ha habido un sensible avance protagonizo por otro miembro de la familia: Anabel Pantoja.

La colaboradora de televisión ha dado un paso adelante y tras recuperarse de su fractura de peroné ha empezado a despejar frentes abiertos. Y eso pasa por volver a verse las caras con otros familiares. Una de sus primeras paradas ha sido la finca de Cantora. Hasta allí se ha desplazado Anabel Pantoja con su propio coche para mantener un encuentro con su tía. Es la primera vez que se ven desde que estallase todo este conflicto familiar, pero es de sobra conocido por todos que entre ambas existe una relación estupenda y muy fluida. No obstante, nadie sabe cómo fue esta visita ya que la sevillana no ha querido hacer declaraciones al respecto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anabel Pantoja (@anabelpantoja00)

Lo que sí que tiene y ha dejado claro Anabel Pantoja es que no va a intervenir para nada en esta guerra materno-filial. Así lo expresó en su retorno a ‘Sálvame’ la pasada semana: «He aprendido a vivir con ello, pero me parece increíble que mi tía no tenga contacto con Kiko ni Kiko con ella. Ahora mismo no creo que haya solución y yo no voy a mediar».

Durante estos tres meses de ausencia, Anabel ha estado en el ojo de huracán. Teletrabaja mediante videollamadas con el plató del programa de Telecinco, pero nunca quiso mojarse en este conflicto. Y así va a seguir: Entiendo que esto es un programa espectáculo, hay que dar un paso, una opinión, yo la voy a dar pero hasta donde yo quiera porque es la libertad que me han dado mis directores», comentó durante su regreso. Eso sí, dejó claro que le constaba que Isabel Pantoja estaba al límite: «Mi tía come y respira, pero por dentro no está viviendo». Ahora con su visita a Cantora habrá sacado más concusiones que está por ver si quiere contar en ‘Sálvame’.

El otro reencuentro de Anabel Pantoja

Isabel Pantoja no ha sido la única persona de la familia con quien se ha reunido Anabel en las últimas horas. Sin salir de Cádiz, la colaboradora se ha reunido con su prima Isa Pantoja en El Puerto de Santa María, donde vive Chabelita junto a Asraf Beno y su hijo Alberto. Anabel ha presumido de sobrino en redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anabel Pantoja (@anabelpantoja00)

Precisamente, Chabelita habló la semana pasada de su madre en ‘El programa de Ana Rosa’ y lo hizo para alinearse con su hermano, removida por el dolor de que su hijo no pueda estar con su abuela. Isabel Pantoja ha decidido encerrarse a cal y canto en su búnker de Cantora y esto es algo que su hija no comprende: «Es duro. Me dieron ganas de sacarla, sentarla y decirle: ‘Es que igual hay cosas que ni tú sabes’. Pero no es culpa de nadie, es ella la que no quiere salir de esa burbuja. Isa no quiere que los problemas entre su madre y su hermano afecten al pequeño Albertito: «No debería salpicarle, me da pena y me duele por él, que no ve a su abuela y pregunta», dijo con la voz entrecortada. «Los niños se enteran de todo y la echa de menos (…) no quiero que pase lo mismo que yo». «¿Qué culpa tienen ellos?», se preguntó.