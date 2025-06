Anabel Pantoja reapareció este jueves, 12 de junio, en el aeropuerto de Madrid, donde ha sido captada por las cámaras justo antes de poner rumbo a la capital con motivo de la boda de su gran amiga, la influencer Susana Molina, más conocida como Susana Bicho. La sevillana, siempre amable con la prensa pero también experta en manejar los tiempos, ha sido preguntada directamente por los rumores que en los últimos días apuntan a que su tía, la cantante Isabel Pantoja, estaría planeando mudarse de forma definitiva a República Dominicana.

Lejos de tomárselo como una cuestión delicada, Anabel respondió con el desparpajo que la caracteriza: «Hace 15 años se iba a ir a México, ¿ahora a República Dominicana? Muy bien, me gusta el país». Una frase que, aunque dicha con humor, ha servido para alimentar aún más las especulaciones sobre el paradero y futuro inmediato de la tonadillera. En ningún momento confirmó ni desmintió la información, pero sí dio a entender que no se toma muy en serio las habladurías. O al menos, no todas.

Anabel Pantoja en el aeropuerto de Madrid. (Foto: Gtres)

El caso es que en los últimos días, diferentes medios han hecho eco de la supuesta intención de Isabel Pantoja de dejar España. Según fuentes como Antonio Rossi en el programa Vamos a ver, la artista ya tendría avanzados los trámites para residir en Punta Cana a partir del mes de septiembre. La información apunta a que no se trataría de un simple viaje de placer, sino de un cambio de vida con visado de larga duración y una mudanza organizada desde hace tiempo, supuestamente con la colaboración de su hermano Agustín. El mismo entorno mediático señala que la decisión podría haberse precipitado tras el revés sufrido con la cancelación de su serie biográfica, que nunca llegó a materializarse pese a haber sido anunciada con gran expectación. Un nuevo golpe profesional que habría desanimado profundamente a la artista.

La supuesta marcha al Caribe no sería la primera vez que Isabel Pantoja contempla dejar España. Como bien recordó Anabel con ironía, hace más de una década se habló de su posible mudanza a México, algo que finalmente nunca ocurrió. Ahora, la diferencia radicaría en que las gestiones serían mucho más concretas y la intención, más firme. Y todo esto llegaría, cabe destacar, apenas unos meses después de que Isabel Pantoja abandonara Cantora, donde ha vivido desde que se casara con Paquirri, para mudarse a La Finca, una exclusiva urbanización de Madrid. Sin embargo, parece que la tonadillera no ha encajado del todo en la capital española y ha decidido probar suerte en otro país.