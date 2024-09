Anabel Pantoja cambia los conciertos de su tía Isabel por un intenso plan junto a su novio David

El concierto de Isabel Pantoja en San Pedro del Pinatar (Murcia) del pasado 14 de agosto fue el último que contó con la participación de Anabel Pantoja. La sobrina de la cantante dio un paso al lado para centrarse en su ya avanzado embarazo.Según sus cuentas, será el próximo 20 de noviembre cuando debería venir al mundo su niña.

Por ello, decidió que era el momento de reposar. Sin embargo, menos de 24 después del show de la tonadillera en Valencia, Anabel lo dio todo al ritmo de Steve Aoki y Dj Nano en un festival de música electrónica en Gran Canaria. Si Isabel cambió a su sobrina por Shaila Dúrcal para poner patas arriba al público valenciano con el Garlochí, la canción que Anabel Pantoja consiguió viralizar en TikTok, ella hizo lo propio. Y se lo pasó en grande.

Anabel Pantoja, en un festival / Foto: Instagram de Anabel Pantoja

La influencer ha compartido en sus redes sociales varios stories en los que se la ve disfrutando plenamente del festival Weekendance de Maspalomas. Una cita con la música electrónica que Anabel Pantoja no quería perderse de ninguna de las maneras. Un ‘cambiazo’ de artista en toda regla. De trabajar con su tía a darlo, bailar y botar al ritmo de algunos de los mejores creadores de este estilo legendario que conquista a diferentes generaciones.

Anabel Pantoja, en un festival / Foto: Instagram de Anabel Pantoja

Para un planazo de esta índole, Anabel se buscó la mejor compañía posible, la de su novio David Rodríguez, quien no parecía demasiado contento con que la madre de su futura hija le grabase para subirlo a redes, tal y como verán en la siguiente fotografía.

David, novio de Anabel Pantoja, en el festival (Foto: Gtres)

La pareja está viviendo con ilusión su primer embarazo, aunque no sin turbulencias. La sombra de la infidelidad ha sobrevolado en ellos durante estos meses, pero la sobrina de la Pantoja ha preferido despejarla rápidamente y centrarse en las cosas positivas, en ser feliz: «El médico me dijo que mis ataques de ansiedad y mi llanto llegan a mi hija. Estoy muy tranquila y feliz con la vida y la persona que tengo al lado. He encontrado con él el equilibrio, con mirarnos nos entendemos. Ahora somos superfelices, cuando no lo seamos, ¿para qué estar juntos? A toda esa gente que dice querer abrirme los ojos, les pido que me dejen vivir en paz este embarazo», dijo en Lecturas.

Anabel Pantoja está a punto de llegar a su séptimo mes de embarazo y entendió que no podía compaginar la gira de su tía con su estado de dulce espera. Al fin y al cabo, son varios días fuera de casa recorriendo la geografía española. Sus tareas dentro del staff de Isabel Pantoja van desde pasarle un CUE con las letras de las canciones, hasta comprobar que le llega correctamente el retorno a sus in-ears, o simplemente abrazarla antes de salir al escenario.

En el concierto de Valencia, Isabel Pantoja se acordó de su sobrina cuando subió al escenario a Shaila Dúrcal. La artista nota su falta dentro de su equipo en las actuaciones. Habrá que esperar a que finalice su gestación y a que se recupere del parto para volver a verla bailar el Garlochí. Mientras tanto, Anabel sigue con energía para bailar los clásicos del dance.