Ana Soria sorprende al mostrar un momento íntimo con Enrique Ponce

La relación de Enrique Ponce y Ana Soria sigue dando mucho de qué hablar, sobre todo después de lo último que ha hecho la joven. Ana ha compartido un momento muy íntimo del torero y las redes están que arden. No es la primera vez que se convierten en protagonistas de una noticia sorprendente, de hecho llevan así desde el inicio del romance. Enrique se separó de Paloma Cuevas y enseguida se dejó ver con su nueva novia. Demostró que estaba plenamente integrado en su círculo y que el romance tenía futuro. No se equivocaba.

Ana Soria ha sido más discreta. Es más, durante un tiempo desapareció de las redes sociales porque estaba teniendo demasiados problemas. Los seguidores de Paloma Cuevas, uno de los rostros más emblemáticos de la prensa de la crónica social, no dejaban de atacarla. La única opción que le quedaba era apartarse de Instagram y fue lo que hizo. Enrique también tomó medidas.

Ana Soria y Enrique Ponce posando / Instagram

El torero anunció su retirada «por un tiempo indefinido» en 2021 y las especulaciones no tardaron en llegar. Algunos periodistas llegaron a insinuar que Ana estaba embarazada, pero el tiempo ha demostrado que esta teoría no era cierta. La más exacta es que Ponce decidió apartarse del foco público porque sus últimas apariciones habían sido demasiado polémicas.

El momento privado de Enrique Ponce

Enrique lleva apartado de los ruedos mucho tiempo y solo usa su muleta para ocasiones especiales. Ana Soria ha mostrado que en la intimidad lo suele utilizar. El exmarido de Paloma Cuevas le ha enseñado a la joven cómo se coge y ella le ha hecho un vídeo que posteriormente ha publicado en sus redes. Sus seguidores están impacientes por ver cómo evoluciona su relación con Ponce y este tipo de detalles llama mucho la atención.

Enrique Ponce bromeando con Ana Soria / GTRES

Enrique es uno de los toreros más cotizados, así que su retirada causó un gran impacto. Antes de marcharse lanzó un mensaje de agradecimiento. «A quienes durante más de tres décadas me han acompañado: lo primero que quiero deciros es gracias por su cariño y apoyo incondicional. En especial durante este último año de pandemia en el que decidí defender la tauromaquia y devolverle al mundo del toro lo mucho que me ha dado», dijo en su comunicado.

Ana Soria revoluciona a sus seguidores

Enrique Ponce, a pesar de haberse retirado, sigue disfrutando de los toros como el primer día, por eso practica siempre que tiene ocasión. En un ambiente informal y distendido, ha agarrado una muleta y le ha mostrado a Ana cómo se utiliza. ¿Qué ha hecho la joven estudiante de derecho? Grabar el momento y publicarlo en su Instagram, algo que ha sorprendido a sus seguidores.

Ana ha recibido muchas críticas porque le han acusado de haber abandonado sus estudios de derecho. Ella no se ha pronunciado, pero lo que sí ha hecho ha sido reconocer que está sometida a mucha presión. Solo ha dado una entrevista y fue en El Hormiguero, espacio en el que se sintió cómoda y explicó cómo había sido el principio de su relación. En ningún momento dio el nombre de Paloma Cuevas, evitó pronunciarlo para no tener problemas y no le sirvió de nada. También recibió comentarios negativos.