El de ayer fue un día triste para la televisión en nuestro país. Sálvame se despidió para siempre de la pequeña pantalla tras catorce años interrumpidos de emisión para dar paso, en septiembre, a un nuevo programa con Ana Rosa Quintana (67) a los mandos, tal y como confirmó la cadena insignia de Mediaset el pasado mes de mayo.

«Los programas Sálvame y Deluxe finalizarán sus emisiones en el mes de junio. Tras una larga y exitosa trayectoria en televisión en la que ha acompañado cada tarde a millones de espectadores durante 14 años de emisiones ininterrumpidas, Sálvame se despedirá como uno de los grandes formatos de la pequeña pantalla. A partir de septiembre, Ana Rosa Quintana se pondrá al frente de un formato diario de actualidad, que combinará información y entretenimiento», rezaba el comunicado expreso que comunicaba la fatal noticia para los colaboradores del programa de Jorge Javier Vázquez (52).

Varios colaboradores de ‘Sálvame’ en el último día de emisión del programa / Telecinco

Fueron muchos así, los rostros conocidos que se pronunciaron al respecto de quienes denominan el final del formato de La Fabrica de la Tele como el «fin de una era». ¿El último en hacerlo? La propia Ana Rosa Quintana que, aunque rebosa de alegría por el será un nuevo reto profesional, ha querido tener unas palabras para sus compañeros. «Lo siento muchísimo, de verdad. Los programas no son eternos y a todos en algún momento nos va a pasar», afirmó durante una fiesta de fin de temporada de El Programa de Ana Rosa que organizó en su casa, en Madrid, con la ayuda de su esposo, el empresario Juan Muñoz, a quien la unen más de dos décadas de relación.

A la celebración acudieron varios rostros conocidos de la televisión de nuestro país, como Alessandro Lequio, Cristina Tárrega, que está a punto de estrenar un nuevo programa también en Telecinco, La vida sin filtros; o Eduardo Inda, Miguel Ángel Nicolás, Mayka Navarro, Beatriz Archidona y Marisa Martín-Blázquez, entre otros.

Ana Rosa Quintana junto a su esposo en Madrid / Gtres

Durante su atención a los medios de comunicación allí congregados para la ocasión, Ana Rosa reconoció que esta temporada de El Programa de Ana Rosa ha sido especial para ella después de que en la pasada tuviera que ausentarse con motivo del cáncer de mama que le fue diagnosticado en noviembre de 2021. «Me han encontrado un carcinoma en una mama. Sé que me voy a curar. Afortunadamente está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a tener alejada de este plató, de estos compañeros, que también son mi familia», anunció.

Afortunadamente, en la actualidad la presentadora se encuentra «bien» y recuperada. De hecho, cabe recordar en este sentido que hace escasas semanas, contó que había acudido a sus «revisiones anuales. Ya saben que cuando uno tiene cáncer hay que estar siempre pendiente de lo que pasa. Todo salió estupendamente. Dije que me iba a tomar tres días y me he tomado alguno más», explicó.