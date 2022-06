Ana Rosa Quintana, rota de dolor por la muerte de dos compañeras de profesión

El periodismo español está de luto. Ha sido durante este mismo fin de semana cuando Mónica Carrillo se ha visto obligada a informar, en pleno directo, de probablemente una de las noticias más devastadoras de su trayectoria profesional. Esta no es otra que la muerte prematura de dos de sus compañeras: Inmaculada Salvador y Miryam Romero.

Aunque intentaba contener las lágrimas en todo momento, finalmente la presentadora no pudo evitar romperse a llorar en medio de la emisión televisiva justo antes de que su equipo lanzara un vídeo a modo de homenaje que posteriormente ella misma ha compartido en sus redes sociales. En esta ocasión y, a través de la plataforma 2.0, ha reunido fuerzas para desvelar lo mucho que significaban para ella las dos fallecidas. «Estamos desolados por la pérdida de Miryam e Inma. Éste ha sido nuestro homenaje a ellas y sus familias. Siento mucho haberme roto al contarlo. Dicen que el exceso de verdad nunca es malo. Aquí había mucha verdad», apuntaba, deshaciéndose en elogios ante las dos periodistas que han perdido la vida.

Como no podía ser de otra manera, las reacciones de algunos de los seguidores de la de Elche no se hicieron esperar, entre ellas la de Ana Rosa Quintana. Y es que, pese a estar inmersa de lleno en su recuperación del cáncer de mama que padece, la maestra de ceremonias por excelencia de El Programa de Ana Rosa ha querido dejar constancia en su Twitter del mucho cariño que guardaba a una de las fallecidas. «Qué triste noticia. Tuve mucha relación con Miryam, no me lo podía creer. D.E.P», escribía, dejando entrever que la información le ha pillado completamente por sorpresa.

Que triste noticia. Mis condolencias a las familias. Tuve mucha relación con Miriam , no me lo podía creer. D.E.P — Ana Rosa Quintana (@anarosaq) June 12, 2022

No han sido muchas las ocasiones en las que la presentadora ha hecho uso de sus redes sociales en esta recta final de su enfermedad. Pese a que en un primer momento se mantuvo plenamente conectada a sus seguidores con el único objetivo de hacerles partícipes del día a día de su recuperación, después de la operación a la que tuvo que someterse optó por mantenerse totalmente hermética en Instagram y Twitter, protagonizando posteriormente una reaparición en Las Ventas cargada de ánimo y positividad, y con la mirada puesta en su vuelta al trabajo. Pero dada la gravedad de los hechos acontecidos, a Ana Rosa no le ha quedado más remedio que hacer uso de su cuenta personal de Twitter para enviar sus mejores deseos a las familias de las fallecidas y demostrar así que está totalmente pendiente de la actualidad social.

Como era de esperar, la propia Ana Rosa desveló que, habiendo superado ya casi al 100% su enfermedad, está dispuesta a pasar un verano cargado de buenos momentos y, sobre todo, de disfrute. De esta manera, la madrileña cogerá fuerzas antes de dar el pistoletazo de salida a la próxima temporada de El Programa de Ana Rosa, en la cual tiene previsto coger de nuevo el testigo de presentadora para vivir en primera persona todo lo que está aconteciendo últimamente en plató.