Ana Rosa Quintana estalla contra Paris Hilton: «Es la mujer capricho»

«¡Mi princesa ha llegado!». Estas fueron las palabras con las que París Hilton anunció que se había convertido en madre por segunda vez, hace escasos días, a través de su perfil en Instagram, donde reúne a más de veinticinco millones de seguidores. Al igual que con su primogénito, Phoenix, la empresaria estadounidense y su esposo, Carter Milliken Reum, recurrieron a la gestación subrogada para traer el mundo a la pequeña, a la que han llamado London. Una práctica en la que con un previo acuerdo con otra persona o pareja, una mujer queda embarazada con un óvulo ajeno al suyo y da a luz a un bebé para esa otra persona o pareja.

La gestación subrogada no está permitida en España por la Ley 14/2006, de ahí, que cada caso que se da en al crónica social ya sea de nuestro país o lejos de nuestras fronteras, sea muy sonado. Y más aún en el de Paris, pues según desveló ella misma a la revista Glamour UK, habría elegido de entre 20 embriones congelados para que el su segundo hijo fuera sí o sí una niña. «Hemos pasado por esto siete veces y todos son niños. Tengo 20 niños», dijo, asegurando que no pensaba renunciar a su sueño de tener a «su princesa».

París Hilton tras convertirse en madre por segunda vez / Gtres

«Justo me sometí de nuevo al proceso hace un mes. Estoy esperando a los resultados, a ver si hay alguna niña. He planeado los nombres de mis hijos durante años. Sabía que si tenía una hija se iba a llamar London, porque es una de mis ciudades favoritas. Es un nombre precioso, que funciona tanto para niño o niña. Me encanta, es bonito y suena bien: Paris y London», añadió. Unas palabras a las que Ana Rosa Quintana no ha dudado en responder, este lunes, en TardeAR. «Esta es la mujer capricho hasta para esto. Además ella es madre ¿De qué? Pone el óvulo, el esperma del marido, pero el vientre también es de alquiler», ha dicho la presentadora que ha añadido además que, aunque se pueda recurrir a estos métodos por cuestiones como enfermedades genéticas hereditarias, no entiende su caso.

Paris Hilton y su miedo a parir

En los últimos años, Paris Hilton ha hablado con naturalidad sobre sus problemas para quedarse embarazada, motivo por el cuál decidió congelar sus óvulos en 2020. Asimismo, también lo ha hecho de su miedo a parir a raíz de su participación en The Simple Life, un reality show estadounidense protagonizado por ella misma y por Nicole Richie, donde ambas tenían dejar la vida de glamour y riqueza a la que están acostumbradas para trabajar en lugares comunes y así ganar su propio dinero.

«Cuando estuve en The Simple Life tuve que estar en una habitación donde una mujer estaba dando a luz, y eso también traumatizó. Pero quiero tanto tener una familia, es solo la parte física de hacerlo. Estoy tan asustada (…) el parto y la muerte son las dos cosas que me asustan más que nada en el mundo», contó.