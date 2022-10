Ana Rosa Quintana ha terminado su programa de este martes de una manera muy diferente a la que acostumbra. La periodista ha querido tener un bonito detalle para con la figura de Paolo Vasile, unas horas después de anunciarse su marcha de Mediaset España tras casi un cuarto de siglo al frente.

«La noticia es que Paolo Vasile, CEO de esta compañía, se va», ha comenzado diciendo la presentadora. «No me quiero meter en camisas de once varas pero tengo que decir lo que sé. Se va porque fundamentalmente está decidido desde hace mucho tiempo. Sigue siendo parte de la familia Berlusconi, como un hijo, como un hermano o un tío más, porque ha trabajado toda la vida con ellos», ha continuado.

Ana Rosa se ha mostrado ciertamente molesta sobre las informaciones que hablan de que el italiano ha sido cesado: «Aquí no ha habido ninguna destitución. No sé cuándo se va a producir pero supongo que como en todas las compañías, cuando haya que presentar las cuentas, en febrero», ha explicado. En este sentido, Paolo ha dicho que comunicó «el último miércoles de julio» su adiós: Y se rindió a la familia que le debe todo: «Berlusconi es el más grande ser humano que yo he conocido fuera de mi familia. A alguien que ha estado 40 años trabajando en tu empresa, no se le echa».

«Lo que yo sé es que no ha habido destitución pero yo quiero decir que el día que se vaya Paolo Vasile se va alguien muy importante en la comunicación de nuestro país. Ha hecho historia de la televisión. Ha sido nombrado el CEO más importante del IBEX en muchas ocasiones. La televisión no había sido igual sin él. El día que acuerden que acabe este periodo, que ha durado casi 24 horas, se irá por la puerta grande», ha dicho con rotundidad en una entrevista con El Mundo.

Por último, ha querido mostrarle su sentimiento de agradecimiento: «Quiero agradecerle personalmente su generosidad, amistad y cómo ha dado la cara en momentos complicados. El día que se vaya tiene que hacerlo como un grande de la TV que ha cambiado la historia», ha recalcado. Un cierre de programa muy diferente que se ha convertido en un improvisado mensaje de gratitud hacia la figura del consejero delegado de Mediaset España.

Ana Rosa y Paolo Vasile, una sólida amistad

Este bonito discurso de Ana Rosa para defender a Paolo Vasile llega una semana después de que el todavía CEO del grupo italiano de comunicación sorprendiera en directo a Quintana. La periodista estaba dando una rueda de prensa con motivo de su regreso cuando éste irrumpió en medio de la entrevista para abrazarla. El romano no lograba aguantar las lágrimas mientras se la saludaba y se marchó tras susurrarle algo al oído. Durante todo el tiempo que ha durado la baja de Ana Rosa, Paolo ha estado muy preocupada por ella y de hecho ahora en su vuelta le ha recomendado trabajar menos días.