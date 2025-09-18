Ana Rosa deslumbra en los premios Chicote y sorprende con su opinión sobre Sánchez

Ana Rosa Quintana ha vuelto a deslumbrar no solo por su presencia mediática, sino también por su impecable estilo, durante su asistencia a la XI Edición de los premios Chicote. Estos galardones, que se celebran anualmente en el emblemático Museo Chicote de Madrid, reconocen la trayectoria y el talento de figuras destacadas de la cultura, el deporte, la gastronomía y la comunicación. La cita se ha consolidado como un evento de referencia en la Gran Vía madrileña, un punto de encuentro donde se homenajea la excelencia y el trabajo de profesionales de distintos ámbitos.

En esta edición, Ana Rosa no pasó desapercibida en la alfombra roja gracias a un elegante mono de satén en un sofisticado tono azul petróleo. La prenda, de corte asimétrico con un solo tirante, dejaba un hombro al descubierto, logrando un equilibrio perfecto entre modernidad y sensualidad discreta. Entallado en la cintura mediante un favorecedor drapeado lateral, el mono caía en un pantalón de pierna ancha que alargaba su figura y aportaba fluidez al conjunto, logrando una silueta elegante y estilizada. El tejido satinado captaba la luz de manera sutil, creando un efecto brillante sin necesidad de adornos excesivos.

Ana Rosa Quintana en los premios Chicote. (Foto: Gtres)

Para completar el conjunto, Ana Rosa eligió unos zapatos de salón en punta, en tono oscuro, que asomaban discretamente bajo el pantalón, y un clutch azul marino a juego con la prenda, decorado con una borla dorada que añadía un toque de sofisticación original. Los accesorios se mantuvieron sobrios y elegantes: unos pendientes pequeños tipo botón y una pulsera fina plateada en la muñeca izquierda. Su melena, suelta con ondas suaves y volumen en las puntas, enmarcaba perfectamente su rostro, mientras que el maquillaje, equilibrado y natural, destacaba unos labios en tono rosado, cejas definidas y una mirada delicadamente delineada. El resultado fue un look refinado, actual y arriesgado, demostrando que se puede deslumbrar sin recurrir al clásico vestido de gala.

Más allá del glamour de la alfombra roja, Ana Rosa habló con entusiasmo sobre el arranque de la nueva temporada de su programa. Confesó estar muy contenta con el nuevo horario, lo que, según explicó, le permite una conexión más cercana con su audiencia y le proporciona la energía necesaria para afrontar los retos profesionales que vienen. En cuanto a la situación política, se mostró prudente pero optimista: reconoció que ve a Pedro Sánchez en una postura algo mejor, aunque sin dejar de lado la complejidad del momento. Cabe destacar que Ana Rosa siempre se ha mostrado crítica con su gobierno, por lo que sus comentarios reflejan una valoración más positiva que habitual, sin perder su carácter analítico y exigente.

Ana Rosa Quintana en los premios Chicote. (Foto: Gtres)

Sobre temas más mediáticos, Ana Rosa evitó posicionarse en asuntos de los que no tiene información suficiente. En referencia a Terelu Campos y la celebración de su 60 cumpleaños, admitió que no ha seguido de cerca la situación, por lo que prefirió no opinar. Respecto a Joaquín Prat y los rumores sobre una supuesta boda con Alexia Pla, la presentadora comentó con su característico tono mesurado, mostrando interés sin entrar en especulaciones.