Tras reaparecer en televisión el pasado 31 de diciembre, para despedir el peor año de su vida, Ana Obregón vuelve a la palestra gracias a un nuevo reconocimiento hecho por profesionales de la cultura y el mundo de la interpretación. Y es que la polifacética actriz recibirá el Yago de Honor por su trayectoria. «Esta queridísima profesional de nuestro cine y televisión, ha rodado con directores como Vicente Aranda o Fernando Colomo», , comienza diciendo el comunicado de la organización. «Tras trabajar en Estados Unidos o protagonizar series míticas como ‘Ana y los siete’, su carisma le ha llevado a ser un rostro familiar, apreciado por todos los españoles. Por su valentía y personalidad, los Yago le hacen entrega de su estatuilla más emotiva, cargada de cariño».

Estos galardones, creados por el actor Santiago Alverú en 2015 y otorgados por un jurado de reconocidos periodistas culturales, reconocen el trabajo de profesionales ‘olvidados’ por los Goya, cuya ceremonia se celebró el pasado sábado. Los Premios Yago se entregarán el próximo día 22 en un evento sencillo y siguiendo las estrictas medidas de seguridad, y donde, además de ella, también recogerán su premio los actores Juan Diego Botto y Laura Gómez Lacueva o el coreógrafo Toni Espinosa.

Nada más conocer la noticia, Ana Obregón ha publicado un post en su perfil de Instagram con una mítica imagen en la que aparece emulando a Rita Hayworth en ‘Gilda’ y unas palabras de agradecimiento, donde no ha faltado el recuerdo a todos los compañeros con los que ha trabajado y, por supuesto, a su hijo Álex. «Esta foto que parece de otra vida es para agradecer el Premio YAGO DE HONOR 2021 de cine que me otorgan el 22 de este mes. El honor de recibir este premio que otros años ha recaído en mi admirada Ángela Molina es mío. Son unos premios que se conceden a los olvidados de la Academia de cine. Por eso quiero daros las gracias de corazón por acordaros de mí».

» No sé si me lo merezco, se lo merecen los directores y los equipos con los que he trabajado, porque he tenido la suerte de que me dirigieran los más grandes del Cine Español: Vicente Aranda, Fernando Colomo, Luis García Berlanga, Gonzalo Suárez…lo bonito de un premio a tu trabajo otorgado por un jurado de críticos de cine no sirve para alimentar el ego, lo maravilloso es compartirlo con las personas que quieres. Ojalá hubiera podido compartirlo contigo mi Álex».

Hace casi diez meses que perdió a su único hijo y no hay día que no le tenga en su pensamiento y comparta una imagen junto a él en sus redes sociales. De su infancia, su estancia en la Universidad, de días señalados en el calendario para la familia…cualquier fotografía es buena para que exprese su dolor y recuerde a su Álex. Una de las últimas que se ven en su perfil hace referencia a Alessandro Lequio. En ella se ve un retrato de la pareja y su hijo con pocos años, una fotografía que, según explica Ana, era la favorita de Álex y aún está en la mesita de su dormitorio. La actriz plasma uno de los últimos deseos de su hijo al final de su enfermedad, y no era otro que pedirle a su padre que cuidara de ella. Un mensaje que Álex le transmitió a su mejor amigo.

«No te preocupes. Tu padre es mi mayor apoyo. Entiende mi dolor porque es el mismo. Lloramos juntos en silencio porque nos une nuestro inmenso amor por ti que nada separará. Ni tu partida. Estaremos unidos para siempre con en tu foto favorita. Hasta en este atardecer en el que el dolor ha aprendido a morder. Hasta que nos volvamos a reencontrar».

Desde que a Álex se le diagnosticó cáncer, sus padres estuvieron a su lado tanto en Nueva York como en España. Juntos acompañaron a su hijo durante el tratamiento y juntos compartieron su aislamiento en el hospital y sus últimos meses en Barcelona. Tras su pérdida, el conde Lequio y su mujer, María Palacios, se volcaron en Ana. Durante los primeros días era habitual verles llegar al domicilio de la presentadora y, al igual que ella, Alessandro también recuerda a su hijo en sus redes con asiduidad.