Después de haber permanecido durante más de dos meses en Miami, Ana Obregón y su nieta, Ana Sandra, han vuelto a España. Lo han hecho durante esta misma mañana, motivo por el que las cámaras de Gtres han captado a la presentadora y a la hija de Aless Lequio pisando Madrid tras haber vivido unas semanas cuanto menos ajetreadas pese a haber estado viviendo al otro lado del charco y, en cierto modo, siendo ajenas a toda la polémica que ha traído consigo el nacimiento de la pequeña. Es por ello que la noticia de su llegada se ha convertido en una de las más sonadas de la jornada, siendo posteriormente comentada en el plató de Sálvame.

En ese mismo momento, Belén Esteban ha querido tomar la palabra para admitir haber recibido una invitación por parte de la protagonista de Ana y los 7 para conocer a la nueva integrante de su familia: «A mí me ha invitado Ana a ir a verla y voy a ir a conocerla, por supuesto», comenzaba explicando, dejando entrever que la relación entre ellas es óptima, habiéndose intercambiado varios mensajes desde que tuvo lugar el nacimiento del bebé: «Ana Obregón sabía que iba a venir, tenía todo súper organizado y la familia lo sabía todo. No ha habido ninguna filtración de nada», pronunciaba, visiblemente contenta por el movimiento llevado a cabo por la que fuera pareja del conde Lequio a la hora de volver a su tierra natal para que así sus más allegados tengan oportunidad de conocer a su nieta.

Sea como fuere, si algo ha querido dejar claro la también conocida como «princesa del pueblo» es que, en lo que al asunto relacionado con la gestación subrogada se refiere, prefiere mantenerse al margen y no juzgar la decisión tomada por Obregón: «Habrá gente que crea que está bien o mal. Si un hijo te pide eso lo hago. No voy a criticar a ninguno, cada uno lleva el luto como puede», zanjaba, defendiendo así a Ana y demostrando que está dispuesta a ser una de las primeras personas que vea el rostro de Ana Sandra en vivo y en directo.

Quien no ha demostrado estar tan contento con esta buena nueva es Alessandro Lequio. El colaborador ha reaparecido en El Programa de Ana Rosa durante esta misma mañana, expresando su parecer como de costumbre y dejando entrever que no era conocedor del aterrizaje de su ex y de su nieta: «Sorprendente, pero no tenía la fecha marcada en la agenda. No tenía ni idea, pero bienvenida, muy bienvenida», indicaba, para después echar balones fuera a la hora de responder a Joaquín Prat sobre si tiene previsto conocer a la pequeña de cara a los próximos días: «No te voy a responder porque de este tema como todos los relacionados con mi hijo yo no voy a hablar y así me voy a mantener».