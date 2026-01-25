Ana Obregón, tras hablar con Julio Iglesias después de la victoria judicial del cantante: "Estoy feliz"

Ana Obregón ha roto su silencio después de conocerse que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado el caso de Julio Iglesias. En OKDIARIO fuimos el primer medio en hablar con el cantante, quien se mostró agradecido con el respaldo que ha recibido por parte de sus admiradores y allegados. «Simplemente, agradezco todas las muestras de apoyo. La Fiscalía archivó el caso, como no podía ser de otra manera, pero a mí me han jodido mi reputación. ¿Y ahora qué?», preguntó.

Ana Obregón es una de las tantas personas que ha defendido a Julio Iglesias. La actriz y presentadora ha convivido con el artista y conoce de primera mano cómo es su comportamiento, tanto con el servicio como con sus invitados. En su momento, Ana recalcó que las personas que trabajaban para Julio eran un miembro más de la familia. Es más, se sentaban a comer con él en la misma mesa e intercambiaban conversaciones completamente personales y relajadas.

Ana Obregón hablando de Julio Iglesias. (Foto: Gtres)

Con todo lo anterior, no es extraño que Ana haya celebrado la victoria judicial de Julio Iglesias por todo lo alto. «Sí, estoy feliz», ha declarado delante de las cámaras de la agencia Gtres. La comunicadora estaba en el coche con su nieta, pero se ha detenido a hablar con la prensa en señal de agradecimiento, también porque quería dejar constancia de lo a gusto que se sentía después de la decisión de la Fiscalía.

La llamada de Ana Obregón a Julio Iglesias

Ana Obregón ha desvelado que ha tenido ocasión de hablar con Julio Iglesias. Como era de esperar, ha respetado la privacidad de su amigo y no ha compartido el contenido de la charla, pero sí ha admitido abiertamente que ha conversado con él en las últimas horas, igual que hizo OKDIARIO. «He hablado con él, pero no os puedo contar», ha declarado.

Después de dar la noticia, Ana ha recalcado: «No voy a decir nada de lo que vaya a hacer. Él lo hará». De esta forma, la presentadora no ha querido entrar en detalles para que sea Iglesias, o su entorno, el encargado de comunicar cuáles son los próximos pasos a seguir.

Julio Iglesias en un evento. (Foto: Gtres)

Julio Iglesias es el cantante más importante de nuestro país y son muchos los que han afirmado que siempre ha estado dispuesto a ayudar a sus compañeros. Ese es el motivo por el que tantos artistas y rostros del mundo del espectáculo, como es el caso de Ana Obregón, no han dudado en dar la cara por él. La intérprete no quiere decir qué va a hacer ahora Julio, pero él nos dijo en exclusiva: «Hay que esperar, hay que investigar y el principio de presunción de inocencia tiene que valer para todo el mundo. Y en este caso, pues no ha servido».

Volviendo al tema de Ana Obregón, hay que resaltar que la comunicadora, antes de finalizar su conversación con los reporteros de Gtres, se ha despedido amablemente. Una vez más ha demostrado que la naturalidad es la llave que abre todas las puertas.