Ana Obregón continúa el legado de su hijo y escribe un libro en su honor

La vida de Ana Obregón cambió para siempre el 13 de mayo de 2020. Fecha en la que su “vida se apagó”. Con estas palabras la presentadora se pronunciaba tras la pérdida de su único hijo, Álex Lequio tras una lucha incansable contra el cáncer por el que llevaba luchando unos años. Tras la partida del joven emprendedor, la actriz que formó parte del elenco de Paquita Salas, se alejó del foco mediático. Meses después reaparecía junto a Anne Igartiburu para despedir su año más difícil. Con el paso de los meses, Ana ha ido retomando sus proyectos profesionales y ha ido acudiendo a diferentes actos públicos. Ahora, ha revelado a través de sus redes sociales que está escribiendo un libro.

“Después de dos años he reunido las fuerzas suficientes para empezar a escribir este libro. Se lo debía a mi hijo. Durante su enfermedad empezó a escribir una joya qué nunca pudo terminar”, ha comenzado diciendo. Además, Obregón ha confesado que “tardé casi un año en poder leerlo. Su talento para la escritura no podía quedar en un cajón. Siempre me decía que su mayor deseo era publicarlo”. “Por eso las torpes palabras de su madre envolverán sus maravillosas páginas en un libro en el que todos los beneficios irán a su Fundación para investigar el cáncer”, ha añadido.

Ana ha explicado a sus seguidores de Instagram que lleva casi un mes en su habitación de Mallorca, residencia a la que suele acudir en la temporada estival para así disfrutar de unos días de desconexión. “Llevo casi un mes en mi habitación de Mallorca escribiendo este doloroso viaje lleno de amor de una madre y su hijo. Por ti. Por tu fundación”, ha finalizado en un post en el que aparece sentada frente a un ordenador con vistas al mar.

La emotiva carta a sus padres

Esta confesión de Ana Obregón sobre este proyecto literario que se trae entre manos llega justo unos días después de homenajear a sus padres en las redes sociales. “Feliz 69 aniversario. Para las/los que a veces no creemos en el amor de pareja aquí está la historia de una, mis padres, que se quisieron durante 67 años y que lo harán eternamente. Estos fueron su primer y último aniversario hace 2 años, están guardados como una joya en mi corazón. Feliz 69 aniversario de boda, mamá, te espero a ti y a Áless para soplar las velas todos juntos esta noche en mi sueño”, escribía con nostalgia a través de un vídeo en el que aparecían sus padres.

La presentadora sufrió un nuevo revés tan solo un año después de perder a su hijo. Su madre, Ana María Obregón Navarro moría a los 95 años de edad. Un duro golpe del que todavía se está recomponiendo su hija, quien ha confesado que no ha podido hacer el duelo como le hubiese gustado.