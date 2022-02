Ana Obregón celebra una fecha muy especial antes de la entrevista “más difícil de su vida”

Ana Obregón ha celebrado una fecha muy señalada en su calendario después de vivir unos años de lo más complicados tras el triste fallecimiento de su hijo, Álex Lequio. El joven emprendedor fallecía el pasado 13 de mayo de 2020 a consecuencia del cáncer por el que estuvo luchando hasta el final. La presentadora ha querido compartir con sus seguidores una felicitación cargada de sentimiento dirigida a una persona muy importante para ella: su padre.

“Feliz 96 cumpleaños, papá. Me has enseñado todos los pasos, para bailar en la vida, y me hice bailarina, aprendiendo de puntillas, a bailar bajo el sol y a veces en la tormenta”, comenzaba diciendo en el post que ha alcanzado un gran número de interacciones. “Gracias Papá por cumplir 96 años a mi lado y seguir tocando esa música que necesito para poder seguir bailando. Te quiero muchísimo”, termina expresando en el escrito que estaba acompañada de una tierna estampa junto a su progenitor, ambos sonriendo y soplando una tarta.

Es necesario recordar que, hace unos meses el padre de la actriz sufría un percance de salud por el que tenía que ser ingresado en el Hospital Ruber de Madrid a consecuencia de una infección. Después de varios días de incertidumbre por su recuperación, Ana compartía en su cuenta de Instagram que era dado de alta. “Después de muchos días luchando en el hospital como un campeón ya estás en casita. Gracias Papá por regalarnos más tiempo. Da igual que sean días, meses, años … intentaré que volvamos a sonreír, y sobre todo a decirte muchas veces que te quiero para que nunca se te olvide”, contaba emocionada.

Próximamente, Ana García Obregón se convertirá en la invitada estrella al programa de Mi casa es la tuya, espacio presentado por Bertín Osborne. Tras un largo parón, se emitirá en las próximas semanas una nueva entrega que cuenta con la presencia de la presentadora. Durante su reaparición televisiva, Ana revelará en qué punto se encuentra tras la pérdida de su hijo y cómo esta sobrellevando su ausencia. En la promoción del episodio que pronto verá la luz, se puede ver como la intérprete que formó parte del elenco de Ana y los 7, se muestra rota de dolor y confiesa al cantante que «probablemente sea la entrevista más difícil de toda su vida”.

La otra gran pérdida de Ana Obregón

En mayo de 2021 Ana Obregón sufría otro duro revés. Su madre, fallecía a los 95 años de edad tras su último ingreso hospitalario. Ana María Obregón llevaba varios años arrastrando varios problemas de salud, pero sufrió un empeoramiento un mes antes de decir adiós. Noticia que, dejaba completamente devastada a la presentadora.

Pese a las duras pérdidas, Ana Obregón ha estado y está arropada en todo momento por su entorno más cercano. Este verano realizaba un viaje de lo más especial a Roma junto a su gran amiga, Susana Uribarri. Aventura que vivió con gran alegría y donde se pudo ver a una Ana Obregón recuperar su sonrisa.