Ana María Aldón reaparece en televisión, pero no lo hace sola

Hace ya más de una semana que Ana María Aldón dio positivo en coronavirus. Al mismo tiempo que ella, su marido, José Ortega Cano también fue contagiado por el virus al igual que Gloria Camila. Desde aquel entonces, permanecen en cuarentena hasta que se recuperen totalmente. Por este motivo, la recién estrenada colaboradora de ‘Viva la vida’ ha tenido que ausentarse de su puesto de trabajo. Sin embargo, ahora que ya se encuentra mucho mejor tras haber padecido «todos lo síntomas», ha reaparecido a través de una videollamada junto al torero.

Sonrientes, el matrimonio saludaba con mucha alegría a los colaboradores que han podido desplazarse al plató, ya que Madrid se encuentra en plena borrasca Filomena que ha provocado un gran colapso en la capital. Ana María ha narrado cómo fue el momento en el que toda la familia se contagió, pues tal y como asegura, en las reuniones familiares todos estuvieron con la mascarilla puesta. De hecho, el diestro ha llegado a llevar dos para protegerse de la Covid-19.

«El día 24 por la noche, Gloria Camilia vino con su pareja a cenar a casa», ha comenzado diciendo Aldón. «El día 27 fui a’Viva la vida’ porque ahí no tenía coronavirus, ya que me hicieron la prueba al entrar y el resultado fue negativo», ha continuado narrando para dejar claro que las medidas de Mediaset se llevan a rajatabla. «Salí ese mismo día por la noche hacia Cádiz porque yo a la mañana siguiente tenía que estar en Sanlúcar de Barrameda para hacer cosas. En ningún momento me quito la mascarilla, veo a mi hija, veo a mi madre con la distancia de seguridad y el día 31 de diciembre es cuando damos positivo», ha relatado Ana María con todo lujo de detalles.

Además, la mujer del torero ha querido dejar claro que Gloria Camila lo ha pasado mal, y que está «desenado dar negativo». «Hoy me levanté con la noticia de que mi querido papi, Ana y la tita Marina eran positivos en Covid, recordando que estuve con ellos, fui a hacerme la prueba y aquí estoy en casa encerrada por dar positivo yo también. Hoy 31, fin de año, último día de este fatídico año, lo hemos cogido todos. Quiero decir, nadie está libre del virus, y nadie sabe el día de mañana lo que puede pasar, aprovechen todo el tiempo posible», dijo la influencer a través de su cuenta de Instagram cuando se enteró de que todos habían dado positivo. Afortunadamente, cada uno de ellos ya está mejor y en proceso de recuperación.

Aprovechando la inusual visita de José ortega Cano, los colaboradores del programa que presenta Emma García han querido preguntarle sobre la polémica sobre si no le hacía gracia que Ana María Aldón fuera colaboradora de ‘Viva la vida’. Después de muchos rumores y de que la diseñadora zanajara todo tipo de comentarios, este domingo ha sido el turno del maestro.

«Yo soy seguidor del programa», ha comenzado diciendo con una sonrisa. «Estoy muy contento, lo hace muy bien. Se le ha visto visto poco, pero bueno», ha matizado sobre el nuevo puesto de colaboradora de Aldón. Por su parte, la exconcursante de ‘Supervivientes’ ha confesado que por el momento está muy contenta y que se lleva muy bien con todos los compañeros. «Estoy desenado volver», ha sentenciado con mucha ilusión.