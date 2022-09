El inesperado gesto con el que Ana Luque ha evitado un reencuentro con Olga Moreno

Pese a que la amistad existente entre Olga Moreno y Ana Luque parecía irrompible, lo cierto es que ha llegado a su fin. Aún no han trascendido las razones por las que ambas concursantes de Supervivientes han optado por tomar caminos separados, aunque sí que se han encargado de dejar entrever que entre ellas ya no hay la misma conexión que hace meses.

Prueba de ello es lo que ha ocurrido durante esta misma tarde en Málaga cuando, después de haber admitido públicamente su relación con Agustín Etienne, la ex de Antonio David Flores ha acudido a un centro de belleza al que, casualmente, también tenía intención de ir minutos después Ana Luque. Lo que los medios de comunicación allí presentes no podían llegar a imaginar es que, tal es la enemistad entre ellas, que nada más saber esta última que Olga estaba, ha decidido darse la vuelta y marcharse con el mayor disimulo posible.

En unas imágenes captadas por la agencia Gtres, puede verse cómo los reporteros son los que se encargan de avisar a Ana de que la que fuera su amiga está en el mismo lugar al que ella quiere entrar. De esta manera, la protagonista en cuestión toma otro camino distinto al que tenía previsto, intentando evitar reencontrarse con la ex del ex guardia civil para así no vivir una situación incómoda que, además, iba a ser grabada por la prensa. No obstante, cuando ya ponía rumbo hacia un supermercado “para comprar” según ella misma, Luque sí que ha hablado sobre algunos temas que giraban en torno a Moreno, como es el caso de su reciente romance con su representante: “Qué alegría, que sea muy feliz es lo que le deseo”, aseguraba, admitiendo además que ella también había tenido oportunidad de tratar con Agustín con anterioridad: “Sí le conozco. Estuve hablando con él muchas veces mientras que fui al programa a defender a Olga. Hacen una pareja estupenda”, finalizaba, alejándose de los comunicadores para poner fin a una conversación con la que ha estado visiblemente nerviosa.

Sea como fuere, lo cierto es que estos gestos demuestran que poco o nada queda ya de aquella amistad de la que ambas presumían un año atrás, cuando Ana Luque ejercía como perfecta defensora de Olga Moreno durante el paso de esta última por Supervivientes, ganándose así gracias a su espontaneidad un pase para la siguiente edición. Dadas las circunstancias, durante los últimos meses Ana no ha tenido reparo en expresar públicamente el malestar que siente hacia Olga, estando “decepcionada” porque la ahora pareja de Agustín Etienne no la había defendido lo suficiente durante su paso por Honduras. Esto habría dolido especialmente a Luque, razón por la que no ha querido aceptar posturas desde entonces, mientras que ha forjado una amistad inquebrantable con algunas de sus compañeras, como es el caso de Anabel Pantoja y Tania Medina, con quienes viajaba recientemente a Nueva York.