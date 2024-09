Ana Cristina Portillo confirma el próximo plan de Bertín Osborne

Ana Cristina Portillo se encuentra en la recta final para el que será uno de los días más felices de su vida. Será el próximo 28 de septiembre cuando de un paso más en su relación con el ingeniero industrial Santiago Camacho. Llevan siete años juntos y se jurarán amor eterno en un enlace que se celebrará en la catedral de Jerez de la Frontera. Pero mientras llega ese día su agenda continúa activa.

La hija de la difunta Sandra Domecq, ex mujer de Bertín Osborne, fue una de las invitadas al desfile de Pedro del Hierro, evento que tuvo lugar en Madrid y al que no quiso faltar a escasas semanas de su boda. Fue entonces cuando se sinceró y contó a los medios de comunicación que la lista de invitados está cerrada. De esta manera, Ana Cristina confirmó que el intérprete de Noches de San Juan estará presente en el enlace.

Ana Cristina Portillo posando. (Foto: Gtres)

Por otro lado, Portillo aseguró que está tranquila pese a que en menos de dos semanas se case. Confesó también que ha vivido este proceso desde la ilusión y la calma. «Pues la verdad que lo he disfrutado mucho porque todo el mundo hace mucho hincapié en que lo tienes que disfrutar porque es solamente una vez en la vida. Hay momentos más aburridos o que no te gustan tanto, pero dentro de lo que cabe me lo he tomado con calma y lo he intentado disfrutar bastante», indicó.

Ana Cristina Portillo en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Bertín reaparece tras su verano

Después de unos meses alejado de la vida pública debido al complicado bache de salud tras haberse contagiado de coronavirus, el cantante reapareció en televisión. Lo hizo de la mano de Toñi Moreno en el programa Hoy en día de Canal Sur con motivo del estreno de la quinta temporada de El show de Bertín.

Bertín Osborne en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Fue entonces cuando el artista se sinceró sobre su parcela profesional, relegando a un segundo su vida privada. De hecho, aclaró si se volverá o no a subir a un escenario. «La situación real es que no se cuál es la situación. He estado muy afectado por el segundo coronavirus porque tuve un edema en las cuerdas y está complicado», explicó. «No podía cantar, no llegaba y me frustraba mucho. Estoy en el proceso de que, entre esta semana y la siguiente, me voy a ir a Morón con Domi a ver si en el estudio me pruebo. Si estoy bien, este año haré algo y si no, pues no sé lo que haré la verdad», añadió. «A mí lo que más me gusta en el mundo es la música, así que imagínate… Subirme a un escenario y cantar hora y media con los músicos y con toda la banda me pone muchísimo. Es lo que más me divierte, lo que echo de menos», terminó diciendo.