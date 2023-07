Ana Botella, apartada por completo del foco mediático, está de celebración. Hoy, 23 de julio, sopla las velas por su 70 cumpleaños y, pese a que no se deja ver habitualmente de forma pública, ha sido protagonista de la crónica social recientemente por dos cuestiones: su buen aspecto físico y su quedada con Eva Cárdenas, pareja de Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, desde que se alejase de la política, ha optado por llevar un perfil bajo, apareciendo siempre que la ocasión lo merece.

La última vez que se reencontró con los medios de comunicación fue el pasado mes de febrero con motivo de la séptima vuelta al sol de José María Aznar. Era el pasado mes de febrero cuando el que fuera presidente de España celebró su 70 cumpleaños en el Teatro Real de Madrid. Hasta allí se desplazaron numerosos rostros conocidos y, como era de esperar, su mujer no se quiso perder esta cita tan especial. Entonces, llamó mucho la atención la piel cuidada y luminosa de Ana Botella, que lució un maquillaje cargado de glow con el que demostró el cuidado que había tenido a lo largo de los años.

Ana Botella y José María Aznar en Madrid / Gtres

Si bien es cierto que el ex presidente del Gobierno y su mujer continúan muy ligados a la política, llevan una vida completamente marcada por la discreción. Sus caminos se cruzaron en 1975, concretamente en el viaje de fin de carrera cuando ambos estudiaban Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Tal y como Aznar le contó a Bertín Osborne, se enamoró de Ana Botella en el avión camino a Atenas y, una vez que volvieron a la capital, comenzaron su historia de amor. «Le dije: ‘oye, tú te vas a casar conmigo’. Y me dijo que sí. Ahora no puedo explicar mi vida sin ella», confesó el político.

Ana Botella y José María Aznar en Madrid / Gtres

El 28 de octubre de 1977, la pareja de políticos -que por aquel entonces no se podían imaginar hasta donde iban a llegar profesionalmente hablando- se dio el ‘sí, quiero’ en la Iglesia de San Agustín. Su vida se trasladó hasta Logroño y fue entonces cuando José María empezó sus primeros acercamientos a la política. No tardó en entrar de lleno en este mundo y, aunque en un principio su esposa se opuso, termino siguiendo sus pasos. Botella fue alcaldesa de Madrid entre diciembre de 2011 y junio de 2015, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar el cargo. Pero tres años después de abandonar el cargo, fue condenada provisionalmente por el Tribunal de Cuentas al pago de 2,8 millones de euros por la venta irregular de 1860 viviendas públicas al fondo buitre Blackstone. Finalmente, fue absuelta un año después y la causa penal fue archivada por el Juzgado de Instrucción Número 38 de Madrid.

Ana Botella en un evento de Loewe / Gtres

En cuanto a su vida más personal, Ana Botella tuvo tres hijos fruto de su matrimonio con Aznar: Ana, José María Jr. y Alonso. En la actualidad tiene siete nietos de los que disfruta cada día y, pese a los constantes rumores de distanciamiento del ex presidente del Gobierno, han demostrado que siguen unidos como el primer día.