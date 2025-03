Ana de Armas ha reaparecido en la Semana de la Moda de París después de deslumbrar en los tradicionales premios Oscar, celebrados en el Teatro Dolby. La que fuera una de las protagonistas de la mítica serie de El Internado no ha querido perderse una cita que ha congregado a numerosos rostros conocidos del panorama internacional. La actriz ha sido una de las invitadas al desfile de la firma Louis Vuitton que ha presentado su colección Otoño/Invierno 2025-2026, ambientada en una falsa estación de tren que representa un viaje metafórico.

El look de Ana de Armas

Para la especial cita, Ana de Armas, que es embajadora de la marca, se ha decantado por un minivestido de encaje negro realizado con lentejuelas plateadas y escote cut out. Prenda a la que ha incorporado un kimono de seda de estilo oversize con mangas abullonadas y con un estampado floral.

Ana de Armas en París (Francia). (Foto: Gtres)

A sus pies, unos zapatos de tacón a tono para rematar este total look de la firma francesa. Por otro lado, ha añadido como accesorio un bolso siguiendo la misma gama cromática que las prendas que ha elegido.

Ana de Armas sonriendo. (Foto: Gtres)

Una polémica cita

Esta reaparición de la intérprete de Blonde se produce semanas después de que se viera envuelta en una polémica al ser vista con Tom Cruise el Día de San Valentín. Fueron captados en Londres, concretamente Soho, uno de los barrios más exclusivos de la ciudad.

Ana de Armas y Tom Cruise cenaron en un romántico restaurante y, según varios testigos se comportaron como si fueran una pareja más. En ningún momento intentaron esconderse o disimular, de hecho el protagonista de Misión Imposible se hizo una foto con una admiradora que se acercó a él para pedirle un recuerdo.

Tom Cruise en un evento en Roma. (Foto: Gtres)

Fue el The Daily Mail quien publicó las imágenes que dieron la vuelta al mundo y colocaron a los actores en el ojo del huracán mediático. El citado medio recalcó que Cruise y Ana entraron y salieron juntos del local de restauración. No coincidieron allí por casualidad, tanto es así que llamaron a un taxi, se montaron en el coche y continuaron con sus planes. Esta no es la única vez que han coincidido porque también se dejaron ver por la estación de bomberos de Chiltern de Londres. «Fueron acosados por fans durante su salida nocturna y se detuvieron para tomar fotografías mientras se formaba una multitud a su alrededor», escribieron en la plataforma digital. Durante la cena «se mostraron muy cariñosos y salieron con dos bolsas de comida para llevar al salir del restaurante», añadieron.