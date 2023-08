Amputan parte de una pierna a la periodista Nerea Pérez de las Heras

Nerea Pérez de las Heras, la periodista y humorista española, autora del monólogo teatral Feminismo para torpes y Saldremos mejores junto a Inés Hernand. Según ha contado ella misma a través de su perfil en Instagram, donde reúne a más de setenta mil seguidores, sufrió un accidente durante una jornada en el mar que ha terminado con la amputación de parte de una de sus piernas, el pasado día 23 de julio. «El domingo 23 de julio mientras el país votaba, yo tuve un accidente en el mar que me hará celebrar mi cumpleaños dos veces al año», ha comenzado diciendo.

«Ana y Carmen me sacaron del agua -que era una sopa roja alrededor de nosotras- yo me hice un torniquete, pedí agua, informé de mi grupo sanguíneo, Arden llamo a una ambulancia. No hemos estado más espabiladas en la vida. Me mantuve ‘Alerta, consciente, orientada’, como dice el informe médico durante horas, hasta el primer quirófano. ‘Alerta, consciente, orientada’ para qué más bio la verdad. Me salvaron el pellejo en el hospital Mateu Orfila y de allí me mandaron en avioneta al Son Espases de Mallorca donde estuve seis días muy colocada en un box de la unidad de reanimación. Tres cirugías de urgencia y un bypass fallido después me amputaron parte de la pierna derecha», añade.

«Me acabo de dar cuenta de que hoy hace un mes que empecé esta nueva vida cyborg. Aunque no dije nada por aquí, no ha sido un mes de silencio, todo lo contrario, ha sido un mes de pitidos de máquinas que me mantenían viva, de pitidos de mensajes y llamadas (…) Ya iré dando por aquí todas las gracias que tengo que dar. Salgo de esta aullando que viva la sanidad pública, que viva la vida, que viva mi novia espartana, valkiria de hospital, mis hermanos y hermanas, que bendito mi instinto de supervivencia de cucaracha indestructible, que bendita mi suerte por tener una red que esta vez no está a mi alrededor sino justo debajo de mí, floreciendo, brillando, sosteniendo mi cuerpo machacado. Que pies para que os quiero si tengo alas para volar», ha concluido.

Unas palabras que ha acompañado de un carrusel de instantáneas desde el hospital, junto a su novia y postrada en la cama del centro; y que ha despertado un sin fin de reacciones entre los usuarios en la red, entre las que destacan la del futbolista del Real Betis Balompié de la Primera División de España -«Eres la mejore Nerea, toda la fuerza del mundo», le ha escrito-, la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero o la de Ada Colau, ex alcadesa de Barcelona: «Viva la vida que te mantiene con nosotras, viva tú, mujer valiente y hermosa. Un beso enorme», le ha escrito la catalana.

Asimismo, también ha querido mostrarle su apoyo la humorista Henar Álvarez. «Eres una titana. Un beso muy fuerte y feliz cumpleaños. Pero el mejor regalo nos lo haces tú a nosotras que te necesitamos aquí», ha añadido.