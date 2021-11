Son infinitas las razones por las cuales pasar por quirófano no es siempre la mejor solución para las celebrities. Ya sea por la presión mediática o por un resultado diferente al esperado, algunas famosas del panorama nacional e internacional han admitido que el bisturí no es siempre la opción correcta para verse mejor.

Entre las operaciones de cirugía estética a las que más recurren las famosas están las inyecciones de botox para hacer desaparecer las arrugas o los aumentos de pecho. No obstante, a día de hoy el ácido hialurónico es la mejor alternativa para hacer pequeños retoques temporales sin necesidad de pasar por quirófano.

Las operaciones estéticas pueden tener consecuencias como las que hemos mencionado anteriormente. Por ello, muchos rostros conocidos hacen uso de su fama y no tienen problema en admitir los inconvenientes de estas intervenciones, para advertir a todos aquellos que estén pensando en hacerse un cambio próximamente. Y es que tanto famosas de nuestro país como de fuera de nuestras fronteras, en ocasiones se han visto obligadas a experimentar la parte más negativa de estos retoques.

Los casos más conocidos de retoques fallidos

Una de las últimas en subirse a este carro ha sido Nagore Robles. La de Basauri no ha tenido reparo a la hora de hablar en sus redes sociales sobre un tema que a priori le resultó bastante complicado: “Quiero mostraros la parte no tan bonita de un caso”, comenzaba diciendo. Y es que la novia de Sandra Barneda se operó la nariz allá por 2014, pero la intervención se complicó demasiado: “Me desperté con la cara negra, toda llena de moratones, y la nariz rota”.

La operación supuso un verdadero trauma para la colaboradora, que se planteó incluso dejar la televisión: “He llorado muchísimo con mi nueva imagen. Ha sido horrible. […] Con esto quiero aconsejaros de que os informéis bien de todo lo que puede pasar porque una vez que entras en un quirófano no sabes cómo vas a salir”, explicaba.

Pero Nagore no ha sido la única que ha sufrido las consecuencias de las intervenciones estéticas fallidas. Si viajamos más allá de nuestro país nos encontramos el caso de la modelo Linda Evangelista, que desveló a través de un comunicado que había estado alejada de la vida pública durante más de 5 años para ocultar las secuelas de un procedimiento estético que “tuvo un efecto contrario al prometido”. Años después se armó de valor para contar por qué había dejado temporalmente su trabajo y su vida normal.

Nicole Kidman también ha sido víctima de las intervenciones quirúrgicas mal hechas. En 2011, la actriz afirmó que había utilizado bótox aunque el resultado no fue el esperado: “Ya no lo uso y ahora puedo mover otra vez la frente”, desvelaba. También, añadió que este mal trago hizo que tomara la decisión de abandonar la cirugía para siempre y llevar a cabo una vida sana, lejos del tabaco y del humo.

El problema de las operaciones estéticas se ha vuelto a hacer viral por uno de los sucesos acontecidos recientemente. Alicia Robledo Benavente, conocida como Malicia de Las Grecas, falleció el pasado 1 de noviembre de manera inesperada con solo 67 años de edad. Sus fans lloran desconsoladamente su pérdida, y aunque aún no se saben los motivos de la muerte, varias sospechas indican que habría sido a consecuencia de una operación estética para reducir su grasa corporal. Su marido, el productor musical Antonio Pérez, así lo demostraba con unas declaraciones contundentes a ABC: “De repente empecé a escuchar unos sonidos muy extraños y me acerqué a la cama. Alicia estaba desencajada, con los ojos muy abiertos, e intentaba hablar pero no podía. Tenía la boca torcida y solo emitía ruidos que eran ininteligibles. Me pedía ayuda con los ojos, me intentaba decir que no sabía lo que estaba pasando”, contaba.