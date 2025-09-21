Los amigos caídos de Terelu Campos: así ha cambiado su círculo más íntimo en 10 años

Terelu Campos ha celebrado su 60 cumpleaños por todo lo alto, nada menos que con una inolvidable fiesta en Jimmy’s Restaurant, en pleno corazón de Madrid, y donde se ha reunido hasta 140 invitados. «Estoy muy feliz. Los cumpleaños más importantes de mi vida los he celebrado: los 40, los 50 y ahora tocaban los 60», confesaba emocionada. Una gran celebración en la que no han faltado las risas, la música y el buen rollo, aunque tampoco las polémicas. Y es que ese posado familiar en el que Terelu aparece junto a su hija, Alejandra Rubio, su yerno Carlo Costanzia y el padre de este, ha dado mucho que hablar. Sobre todo, porque muchos lo han entendido como toda una declaración de intenciones que coincide precisamente con la publicación de las memorias de Mar Flores.

Un verdadero fiestón, que dista mucho del que organizó hace ya 10 años, en 2015, cuando celebró sus 50. Y es que el paso del tiempo ha puesto en evidencia el gran cambio que ha sufrido Campos dentro de su círculo más íntimo. Empezando por los invitados, cuya número se ha visto reducido, e incluso donde notamos la ausencia de figuras tan clave como Rocío Carrasco o Fidel Albiac.

Terelu Campos y Alejandra Rubio junto a Carlo Costanzia padre e hijo.

En esa ocasión, la hija de María Teresa Campos juntaba a sus más allegados en la madrileña discoteca Le Boutique. Allí, se dieron cita, además de la fallecida periodista y su hermana Carmen Borrego, compañeros y amigos de Sálvame como Belén Esteban, Mila Ximénez o Kiko Matamoros junto a su entonces pareja, Makoke, y con los que aparentemente ya no se lleva bien. Tampoco se perdieron la fiesta Raquel Bollo, Gema López, Luis Rollán o Jorge Javier Vázquez. Los únicos que han permanecido constantes en la vida de Campos son Belén Ro, -con la que tuvo sus idas y venidas, pero ya parecen haber arreglado sus diferencias-, o su inseparable e íntimo amigo, Kike Calleja, junto con su mujer, Raquel Abad.

Carmen Borrego y Terelu Campos en Madrid.

De hecho, la imagen que ha protagonizado este año Terelu es muy diferente a la de hace años, ya que esta vez ha estado arropada por su hija Alejandra, -que en aquel momento tenía 15-, y por otras incorporaciones a la familia como su yerno Carlo y el padre de este. «Le he invitado porque está en mi vida, tengo relación con él y es el abuelo de mi nieto», aclaraba la presencia de Costanzia en medio del revuelo que se ha formado.

Terelu Campos en su 50 cumpleaños.

Una gran ausente fue María Teresa Campos, que fallecía en 2023, aunque su hija quiso tenerla muy presente con unas joyas cargadas de significado. «Llevo pendientes y anillo de mi madre porque quería que, de alguna manera, estuviera aquí», explicaba a los medios. Tampoco estuvo presente su otra «hermana del alma», Rocío Carrasco, quien actualmente se encuentra en Latinoamérica grabando el reality Hasta el fin del mundo junto a sus inseparables amigas Alba Carrillo y Yolanda Ramos. Sin embargo, Terelu ha desmentido que exista cualquier tipo de problema entre ellas.

Belén Esteban con Raquel Bollo y la periodista Gema López en el 50 cumpleaños de Terelu.

«En el último año, la he visto menos, nada más. ¿Por qué? Por circunstancias de trabajo. Yo me he ido dos veces a Honduras. He estado con el teatro. No he parado en todo el verano», explicaba sobre su supuesto distanciamiento. «Y el año anterior hicimos juntas un programa de televisión. Nosotras estábamos de lunes a viernes juntas. Quería decir sólo eso, nada más». Y zanjaba el tema asegurando que «Rocío es mi hermana. O sea, le guste a quien le guste. Y a quien no le guste, pues que no le guste. Es agotador tanta polémica».