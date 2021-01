Canales Rivera no ha empezado el año todo lo bien que hubiera querido. El colaborador de ‘Sálvame’ se ha visto obligado a hacerse eco de una desagradable situación que está viviendo, y lo ha hecho a través del programa para el que colabora. En exclusiva, ha relatado cómo está siendo víctima de una extorsión que le obliga a pagar la cifra de 3.000 euros, pues sino las consencuencias no serían nada buenas para el torero. De «surrealista», ha tachado Rivera esta situación que por nada del mundo se hubiera imaginado que le ocurriera a él.

Todo lo que le está sucediendo está relacionado con su perfil de Instagram. Mientras esperaba el tick azul de verificación de su cuenta oficial, la madrugada del 7 de enero, el diestro recibió un mensaje vía Whatsapp en el que decía que si quería recuperar su cuenta en la citada red social, debería pagar la cifra de 3.000 euros. Los mensajes que le mandaron para que Canales Rivera cediera, iban cargados de amenazas. Las personas que están tras este delito, amenazaron con publicar contenido comprometido del colaborador que no sentaría nada bien ni a su familia ni a su entorno.

De esta manera, su imagen pública y su puesto de colaborador en ‘Sálvame’ también se verían afectados de manera considerable si ese contenido viera la luz en el caso de que no accediera a pagar la correspondiente cantidad de dinero. En un principio, el primo de Kiko Rivera pensaba que se trataba de una broma pesada, pero nada más lejos de la realidad porque no tardó mucho en darse cuenta de que estaba siendo víctima de una extorsión.

Ante lo ocurrido, Antonio Canales se dirigió a las dependencias de la Guardia Civil a poner la correspondiente denuncia, bastante asustado. «Que me hackeen mi cuenta de Instagram y me pidan dinero… me parece surrealista», comentaba a un reportero de ‘Sálvame’. También ha aprovechado para hacer un llamamiento y pedir disculpas por si en algún momento publican algo desagradable o inesperado.

«Siempre he intentado que mi cuenta sea profesional, familiar y blanquita», llegó a decir Canales Rivera algo algo inquieto. En cuanto a la denuncia no ha podido revelar más datos para así no entorpecer la investigación policial. Sin embargo, sí ha tomado las riendas y ha intentado ponerse en contacto con la plataforma de la citada red social por si existiera la posibilidad de recuperar la cuenta que le han robado.

«He recibido muchas muestras de cariño estas navidades y me he sentido muy querido. Por eso, quiero hacer público esto que me está pasando», expresó, mientras aseguró que no estaba nervioso por la situación porque borra absolutamente todo. «Es una manía que yo tengo», contó el torero. Este viernes por la tarde, Canales Rivera estará en ‘Sálvame’ y podrá dar más detalles sobre este inesperado suceso. Los colaboradores del programa han mostrado su inquietud, y han expresado que no entienden el nerviosísmo del torero, ya que dicen que si asegura no tener nada comprometido en redes sociales, no tiene porqué tener miedo.

El primo de Francisco y Cayetano Rivera está viviendo una montaña rusa de emociones desde que se ‘aseguró’ su puesto en el programa de Mediaset, pues es necesario recordar la traición que sufrió en diciembre por parte de Antonio David, al revelar su supuesta infidelidad. Otra situación que Canales nunca se imaginaría que pudiera llegar a suceder… ¿qué será lo próximo?