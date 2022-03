Con mucho sentido del humor y con la amabilidad que tanto la caracteriza. Así ha aclarado Amelia Bono los rumores sobre un posible embarazo. Lo ha hecho a través de las redes sociales donde cada día comparte alguna que otra píldora de cómo es su vida e incluso publica divertidos vídeos con su familia que se han convertido ya en toda una seña de identidad de su cuenta de Instagram.

Ataviada con unos leggings negros a juego con un top deportivo, Amelia ha comenzado el “comunicado” diciendo que eran las 8 de la mañana. “¿Qué tal familia? Bueno chicas, os quería dar los buenos días. Me he despertado con muchos mensajes privados y en mi muro”, ha comenzado diciendo con un gesto de sorpresa. “No estoy embarazada ni voy a estarlo. Yo ya he cubierto mi cupo”, ha añadido con un toque de humor.

Después, ha aclarado que ahora “me veréis más gordita, pero qué bien, que siempre me decís que estoy muy delgada, pero no, no esto embarazada. Así que, os mando un beso muy fuerte, que tengáis un buen día que yo me voy al gimnasio”, ha terminado diciendo con una sonrisa.

Amelia Bono ya tiene cuatro hijos, fruto de su matrimonio con su exmarido Manuel Martos. Pese a que han finalizado su historia de amor, lo cierto es que mantienen una excelente relación y es habitual verlos juntos haciendo algún tipo de plan en familia. De hecho, la propia hija de José Bono confirmó en una de sus últimas entrevistas que todo va a seguir así y que la buena sintonía que tiene con el padre de sus hijos es la fórmula que ambos van a llevar.

Fue el pasado 2 de julio cuando Amelia compartió a través de las redes sociales una fotografía en la que aparecía junto a Martos y donde dieron a conocer la noticia del fin de su matrimonio. “Tras casi 15 años, Manuel y yo hemos tomado la difícil decisión de separarnos como pareja, pero seguiremos juntos y unidos toda la vida por nuestros 4 tesoros, que son lo más maravilloso que tenemos, y por todo lo que han significado estos años juntos”, comenzaba diciendo el escrito.

“Damos gracias a la vida por todo lo que hemos vivido y también por todo lo que nos queda por vivir. Nuestro amor y nuestro cariño seguirá siendo igual de importante, igual de bonito, igual de grande, pero diferente. Y seguiremos viviendo nuestra felicidad con nuestros hijos y familias de la misma manera que hasta ahora. Hemos sido, somos y seguiremos siendo una familia feliz. Siempre. Gracias a todos por vuestros mensajes de cariño”, se pudo leer en la misiva.