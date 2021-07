No es la hija más popular de Amancio Ortega, pero Sandra Ortega ha sido noticia en las últimas horas por un motivo que nunca hubiera deseado. Y no es por ser la mujer más rica de España. Una de las herederas de Inditex (tiene un 5% del grupo) ha presentado ante la Justicia dos querellas por apropiación indebida, falsedad documental y administración desleal contra José Leyte, exgestor de su patrimonio durante más de 20 años, según recoge ‘elDiario.es’.

La lucha en los tribunales ya ha comenzado puesto que las dos querellas han sido admitidas a trámite. Es la única información que ha trascendido puesto que no se han querido hacer públicos más detalles «por respeto» al trabajo de los jueces. Sandra tiene por delante una ardua batalla por demostrar que Leyte incurrió en todos los delitos que le atribuye.

El exgestor de Ortega es licenciado en Derecho y diplomado en Económicas por el ICADE, y actuó como jefe para Galicia y Asturias de Deutsche Bank la escisión de banca privada de Caixa Galicia. Leyte era un hombre de máxima confianza, tanto para la hija de Amancio Ortega como para el resto de la familia. Sin ir más lejos, la primera mujer del empresario, Rosalía Mera, le nombró máximo responsable cuando creó ‘Rosp Corunna’, la empresa para canalizar sus inversiones.

Con el fallecimiento de Rosalía, en el año 2013, tras sufrir un derrame cerebral, la dirección de la empresa recayó en la figura de Sandra Ortega. José Leyte mantuvo su privilegiado cargo, además de otros, tales como: director general de todas las subsidiarias del grupo; consejero en Breixo, la sociedad de inversiones libres de Ortega; en Soandres, su sicav; en Ferrado, la sociedad inmobiliaria del holding; en la farmacéutica PharmaMar, de la que Rosp posee el 5%; y en Room Mate, de Kike Sarasola, de la que la empresa de Rosalía Mera tiene el 30%.

La sorpresa saltaba el pasado mes de diciembre, cuando la hija de Amancio Ortega tomó la decisión de destituir de su cargo a José Leyte por una «pérdida de confianza» en su figura. Para investigar con exactitud los movimientos que había hecho, Sandra encargó un informe ‘forensic’ a la consultora KPMG. Gracias a las vanguardistas técnicas utilizadas por esta, ha podido obtener pruebas suficientes para demandarlo y demostrar que su exgestor la habría estafado.

El propio Leyte ha pronunciado ya sus primeras palabras tras conocer que quien fue casi su familia, ahora quiera verle caer por supuestos delitos cometidos: «Estoy muy triste. Yo fui el primer empleado. He hecho todo lo que se ha hecho en esa oficina y he trabajado codo con codo. Aunque la querella quede en nada, es un mal trago», cuenta a ‘eldiario.es’. No obstante, está «tranquilo» porque sostiene que no ha hecho «nada malo ni irregular». La otra batalla que mantienen es por el finiquito ya que el demandado considera que se le tiene que indemnizar como empleado normal a razón de sus 20 años en la empresa, mientras que la hija de Amancio Ortega cuenta con que su cargo es de alta dirección. Este último supuesto le perjudicaría ya que la ley es clara al respecto: le corresponderían 7 días de salario hasta un máximo de seis mensualidades.

Hay que destacar que Sandra Ortega no es el único rostro conocido que ha tenido que pleitear para demostrar la ‘traición’ de las personas que gestionan sus fortunas. Carmen Maura y los cantantes Merche y David Bustamante son otros ejemplos.