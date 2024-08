Aumenta la polémica sobre Álvaro Muñoz Escassi tras la última decisión de Blanca Romero

Está siendo el verano de Álvaro Muñoz Escassi. El jinete siempre ha sido un rostro que ha despertado mucho interés dentro de la crónica social, pero en los últimos meses todo se ha intensificado. Desde que rompió su relación con María José Suárez, el foco está puesto sobre él y la polémica no ha dejado de crecer. Lo último que ha pasado está relacionado con Blanca Suárez, con quien ya tuvo un idilio en el pasado. La artista ha decidido viajar al mismo sitio donde en estos momentos se encuentra Escassi.

En un intento de alejarse de los problemas, Álvaro Muñoz Escassi puso rumbo a Colombia. Parte de la temporada estival la ha pasado en Cádiz, donde ha protagonizado un altercado controvertido. El programa Fiesta de Telecinco mostró unas imágenes que demostraban que se saltó varias normas de tráfico. La excusa que puso Escassi es que estaba siendo perseguido por un grupo de paparazzi, pero los colaboradores del citado espacio televisivo, como por ejemplo Omar Suárez, lo niegan.

Álvaro Muñoz Escassi, en Cádiz. (Foto: Gtres)

Este sábado 10 de agosto ha tenido lugar un nuevo episodio. Blanca Romero ha publicado unas imágenes suyas en Colombia, curiosamente el mismo lugar que ha elegido Álvaro Muñoz Escassi para desconectar. ¿Quiere decir esto que están juntos? Lo cierto es que el empresario, según ha salido publicado, se ha dejado ver en compañía de una mujer, pero ¿será esa mujer la famosa actriz?

Blanca Romero y Escassi estuvieron juntos hace años

De momento no hay pruebas que demuestren que Álvaro y Blanca han viajado juntos. Solamente está confirmado que comparten la misma localización. La actriz ha publicado fotos del hotel donde se aloja, de los restaurantes que está visitando y de las zonas que le están llamando la atención, pero no ha mostrado la identidad de su acompañante.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Blanca Romero (@blancaromeroe)

Hay que recordar que hace unos meses salió a la luz una historia curiosa. La actriz y el empresario coincidieron en MasterChef Celebrity y Blanca hizo una confesión: en el pasado habían estado juntos. «Tenía un culo ese hombre y unas patas que parecía un busto griego», comentó la ex de Cayetano Rivera. También explicó que le dejó muy claro que no quería que este romance trascendiera.

«Yo a Escassi le amenacé. Le dije, ‘como digas algo, te reviento’. Terminó como tenía que terminar, muy bien. Nos hicimos colegas para toda la vida». Teniendo en cuenta estas palabras, también existe la opción de que Álvaro y Blanca hayan coincido en Colombia en calidad de amigos. Solo el tiempo lo dirá.

Blanca Romero, en Colombia. (Foto: Instagram)

¿Qué ha pasado con Hiba Abouk?

Blanca Romero acumula 251.000 seguidores en su cuenta de Instagram. Utiliza esta plataforma para cumplir distintos objetivos y tiene mucho éxito, pues siempre se muestra transparente y sincera. Por ese motivo, no sería de extrañar que diera explicaciones después de la polémica que se ha originado en las últimas horas.

Hiba Abouk, en la entrega de premios. (Foto: Gtres)

Los últimos rumores sobre Escassi han vuelto a poner en el punto de mira a Hiba Abouk. La artista es muy discreta con su vida privada y no suele dar explicaciones, pero hace unas semanas reconoció que había iniciado un vínculo con el ex de María José Suárez. ¿El problema? Que no se ha vuelto a saber nada más sobre el tema.

Hiba está centrada en su trayectoria como actriz. Este verano ha protagonizado una serie que está siendo todo un éxito: se llama Eva y Nicole y puede verse en Atresplayer. Ha optado por guardar silencio, así que habrá que esperar para ver en qué termina su historia con Escassi.