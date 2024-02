Almudena Cid reconquista Telecinco en un momento clave tras la salida de Christian Gálvez

Almudena Cid reaparecerá, este sábado, en Telecinco. Lo hará de la mano de Bailando con las estrellas, el concurso en el que compiten diferentes parejas formadas por un famoso y un bailarín profesional que presentan Jesús Vázquez y la ex modelo internacional, Valeria Mazza, en el canal insignia de Mediaset, y cuyo cásting conforman Miguel Torres, Mala Rodríguez, Elena Tablada, Sheila Casas , Bruno Vila, Athenea Pérez o Carlota Boza, entre otros rostros conocidos de la crónica social de nuestro país.

La gimnasta cuatro veces finalista olímpica será la nueva invitada del programa siguiendo los pasos del periodista Jesús Álvarez o Carla Pereyra, la mujer de Simeone, tal como ha anunciado ella misma a través de su perfil en Instagram, donde reúne a más de trescientos mil seguidores, después de compartir su vídeo de presentación en el formato que produce Gestmusic, que actualmente pertenece a Endemol Shine Iberia, junto con Zeppelin TV, Diagonal TV, Shine Iberia y Endemol Portugal. «Voy a ser bailarina por una noche en Bailando con las Estrellas. Estoy deseando que llegue el momento para ver cómo me defiendo con el estilo y a ver que hacemos juntos con mi bailarín. Voy a cambiar el escenario del tapiz por el del plató de Telecinco», dice en el clip.

La actuación de la ex mujer de Christian Gálvez será, de este modo, uno de los platos fuertes de la próxima gala del concurso, justo en un momento, casualidad o no, en que el presentador no se encuentra trabajando para la cadena. Gálvez, cabe recordar, al margen de su reciente paternidad con Patricia Pardo, que daban la bienvenida a Luca, su primer hijo en común -el tercero para la presentadora- el pasado 22 de diciembre de 2023; desapareció de la pequeña pantalla tras el adiós definitivo a 25 palabras, el programa presentado por el periodista que rellenaba las tardes de Telecinco previo a la llegada de TardeAR en la parilla, en septiembre. Con su finalización, Christian Gálvez se quedó sin proyecto fijo en Mediaset, y tan solo se había anunciado, hasta la fecha, su participación en los especiales navideños que emitió el grupo de comunicación.

Desde que Almudena Cid y Christian Gálvez anunciaran su ruptura a finales de 2021 después de once años de matrimonio y quince de relación, la deportista no ha aparecido en ningún programa de Telecinco. Sí lo ha hecho, no obstante, en varios de Antena 3 o La 1. En el primero, Almudena ha concedido una entrevista a Joaquín Sánchez en Joaquín. El Novato o participado en Pasapalabra. Por su parte, en Radiotelevisión Española, Cid firmó un contrato, el pasado mes de octubre, para colaborar en uno de los programas más exitosos de la cadena pública: El Conquistador, el concurso de supervivencia presentado por Raquel Sánchez Silva y Julian Iantzi.

En el programa del ex futbolista del Real Betis Balompié, Almudena Cid se sinceró sobre su separación de Christián, y habló por primera vez sobre su actual pareja sentimental, Gerardo Beodia, el agente de futbolistas con quien comenzó el pasado verano. Su relación, cabe recordar, se confirmó después de que una conocida revista de la crónica social llevara a su portada unas imágenes de la deportista con Gerardo, disfrutando de una jornada de compras, en actitud muy relajada y cómplice. «Estoy feliz. Estoy en un momento maravilloso. Yo creía que estaba enamorada pero ahora he descubierto que el amor es esto otro», dijo.

El nuevo proyecto profesional Christian Gálvez

Apenas unos meses después de que el grupo de comunicación anunciara la canción de 25 palabras, Mediaset parece haber dado una nueva oportunidad a Gálvez con un nuevo formato: Celebrity School. Fue el pasado mes de noviembre cuando se conoció que el grupo de comunicación había decidido confiarle a Christian dicho formato, que ya se habría comenzado a producirse con la colaboración de Cuarzo Producciones, la productora de televisión española creada en diciembre del 2000 por Ana Rosa Quintana, que en el año 2017 vendió a Banijay Group haciéndose éste con el 100% del capital de la compañía. Se trata de un concurso alemán estrenado en 2017 que ha triunfado durante cinco temporadas en el país de Europa Occidental, y que también ha sido adaptado en Argentina.