No hay mejor remedio para encontrar la paz que dejarse envolver por la naturaleza. Y quizá eso es lo que haya pensado Almudena Cid, que ha emprendido camino hacia la localidad de Santo Estevo do Ermo, en Lugo (Galicia). «A veces es tan íntimo como salvaje», escribe mientras se muestra a sí misma completamente desnuda, en posición de abrazarse y burlando la censura de Instagram al no mostrar ninguna zona íntima.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝐀𝐋𝐌𝐔𝐃𝐄𝐍𝐀 𝐂𝐈𝐃 (@almudenacid)

En actitud sonriente, la exgimnasta ha realizado una fusión total con la naturaleza, siguiendo el consejo de su madre, Mina Tostado, quien le ha recomendado que haga borrón y cuenta nueva del sufrimiento vivido estos últimos meses. Una racha muy negativa que tuvo como detonante su polémico divorcio de Christian Gálvez, asistiendo a cómo el hombre de su vida rehacía la suya propia al lado de Patricia Pardo.

Precisamente, la flamante pareja disfruta de su primer verano junta. Después de estar presenciando el concierto de Juan Luis Guerra en el WiZink Center de Madrid, han hecho las maletas para emprender viaje con un destino muy apetecible: Egipto. Ambos se han fotografiado mutuamente con las pirámides y la Gran Esfinge de Giza como telón de fondo y a juzgar por su expresión, la escapada está resultando todo un éxito. «¡Disfrutad!», «Qué fotones», «Estás preciosa», «Disfruta mucho de unas merecidísimas vacaciones», «Me gusta verte con Christian» o «¡Qué envidia!», son algunos de los comentarios que les han escrito sus seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de PATRICIA PARDO BURÉS (@patriciapardo_tv)

Pardo luce unos pantalones pirata de color gris con una camisa blanca y botines deportivos. La presentadora se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones tras un año muy intenso en todos los sentidos. En lo personal por la llegada a su vida de Christian Gálvez, con marejada incluida por su separación de Almudena Cid. Pero también está siendo un año exigente en lo profesional ya que la baja de Ana Rosa Quintana ha hecho que adquiera más protagonismo y responsabilidad al frente de su programa. En su despedida hasta su regreso fue escueta y tan solo se limitó a decir que tenía «ganas de descansar».

El noviazgo entre Gálvez y Pardo comenzó el pasado mes de febrero. Los dos venían de sendos divorcios. El del presentador hacía tan solo dos meses y el de la gallega del pasado verano, cuando dijo adiós al policía Fran Márquez, junto al que contrajo matrimonio en 2014 y con quien tiene dos hijas, Aurora y Sofía. Previsiblemente, la próxima parada de los tortolitos sea la Galicia natal de Patricia, donde disfrutará de unos días junto a sus seres queridos.

En lo que a Almudena Cid respecta, la ex de Gálvez se encuentra en un momento de reconstrucción que ella misma definía de la siguiente manera hace solo unas semanas: «Estoy aplicándome mi propio libro. Quizás estoy en un momento de reconstrucción y de reconocimiento a mí misma. No tengo este pavor y este miedo al salto al vacío como tenía hace unos meses. Ahora estoy en ese momento de lo que venga quiero descubrirlo». Al contrario que su exmarido, ella no ha borrado las fotos juntos de su cuenta de Instagram.