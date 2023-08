Almudena Cid ha vivido los peores meses de su vida. Cuando pronunció el ‘sí, quiero’ con Christian Gálvez pensando que su amor sería invencible, lo último que se esperaba era esto. Mientras la ex gimnasta se encuentra pasando el duelo por una pérdida sentimental que llegó de forma inesperada, el que fuera presentador de Pasapalabra ha rehecho su vida junto a Patricia Pardo -con quien se ha casado en el más absoluto silencio y con quien espera ahora su primer hijo en común-. Dos bombas que han llegado a la vida de la actriz sin verlo y que, por supuesto, han tenido respuesta.

Cid siempre se ha mantenido discreta en este tema, aunque le duela hasta en lo más hondo de su corazón. En más de una ocasión ha tenido palabras que se han interpretado como dardos envenenados, pero en ningún momento ha querido pronunciarse sobre su ex pareja y, mucho menos, sobre su nueva ilusión. Nunca hasta ahora. Siguiendo la línea de la discreción (pero con declaraciones punzantes), la deportista olímpica ha reaparecido en la red para compartir un vídeo de lo más personal con una metáfora sobre la vida que sus seguidores han entendido a la perfección.

Como ya dijo hace apenas unos días en una entrevista, la gimnasia rítmica le ha ayudado en este revés sentimental, pues durante muchos años en el deporte ha tenido que caer y levantarse, dándose cuenta de lo mucho que valía para ello aunque le hicieran creer lo contrario. Y, una vez más, ha utilizado su camino en la disciplina para hablar de su vida con total sinceridad: «Esta cinta resume mis 21 años de vida en la rítmica. Un día me la destrozaron. Tuve la sensación de que todo mi esfuerzo, toda mi dedicación, todo el amor que había puesto en ella no se tuvo en cuenta». Un clip de unos segundos con vídeos de archivo y voz en off de todo lo que significó este deporte en su vida, pero que se ha entendido como una indirecta cargada de significado hacia Christian.

«Si he aprendido algo a lo largo de este camino es que reconstruirse depende, en gran medida, de uno mismo. Es cuestión de tiempo y de esfuerzo. Te buscas entre los escombros, recuperas los pedazos, ordenas tus experiencias y sacas toda la luz que haya en ellas para seguir dibujando tu vida», ha continuado explicando Almudena Cid, dejando claro que igual que hizo en su día con la gimnasia rítmica -donde acarició la cima, pero también cayó- lo ha hecho con su corazón. El vídeo termina recordando que ha conseguido reconstruir su cinta, volviendo a diseñar lo que un día hizo y se rompió: «Volví a recuperar a la Almu que fui y la que soy».

El post no ha tardado en llenarse de likes y comentarios de apoyo cargados de cariño. Mientras muchos de sus seguidores han resaltado la faceta de Almudena Cid como gimnasta, siendo la única que disputó cuatro finales olímpicas y una de las más aclamadas a nivel internacional en su campo, otros muchos han querido alabar su esfuerzo no solo por reconstruir su aparato, sino también su corazón. Aunque un día se lo rompieran, ha sabido salir del agujero y confiar en sí misma como nunca antes había hecho.