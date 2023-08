Patricia Pardo y Christian Gálvez se han convertido en los protagonistas de la crónica social de la semana. La pareja saltaba a la primera línea mediática tras anunciar una doble bomba: su embarazo y su primer año de casados «en secreto». «Así lucía el cielo de Madrid el día de nuestra boda. La vida no ha podido hacernos un regalo de aniversario mejor que colocar un lucero más en nuestro campo de estrellas. No podemos estar más enamorados y felices esperando a nuestro bebé», escriben ambos en una publicación en conjunto en sus perfiles oficiales de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Christian Gálvez (@galvezchristian)

Como era de esperar, el texto generó miles de comentarios en tan solo unas horas y es que sus palabras dejaban boquiabiertos a todos sus seguidores, quienes no eran conocedores de su enlace matrimonial ni de su embarazo. Pese a que la noticia de que esperan a su primer hijo ha causado también mucho interés, lo cierto es que su aniversario de bodas ha sido lo que más ha incendiado las redes y es que si se tienen en cuenta las fechas, el presentador de 25 palabras habría contraído matrimonio con Pardo tan solo cuatro meses después de divorciarse de Almudena Cid.

Aunque la gimnasta no ha querido pronunciarse directamente sobre la doble bomba que ha lanzado Christian Gálvez sobre su romance con Patricia, lo cierto es que hace tan solo unas horas ha compartido una parte de la entrevista que concedió a Lqtdradio donde hablaba sin tapujos sobre cómo se sintió tras su ruptura. “En la vida cargamos con lo que hacemos y no hace falta señalar, ni decir. Cada uno carga con lo que hace en la vida. Y yo sé cómo he transitado en ella hasta ahora”, decía.

Pese a que tales declaraciones no mencionan en ningún momento nada sobre la paternidad y el nuevo matrimonio de Christian, Mina Tostado, la madre de la deportista, sí que ha querido ser un poco más explícita en sus redes, publicando un texto del poeta Agustín García Calvo que habla sobre la libertad junto a una fotografía de su hija. «Libre te quiero, como arroyo que brinca de peña en peña. Pero no mía. Grande te quiero, como monte preñado de primavera. Pero no mía. Buena te quiero, como pan que no sabe su masa buena. Pero no mía, Alta te quiero, como chopo que en el cielo se despereza. Pero no mía. Pero no mía ni de Dios ni de nadie ni tuya siquiera».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mina Tostado Garcia (@almocovar)

La estrategia que sigue Mina es la misma que la de su hija ya que en ningún momento menciona directamente nada de lo que ha trascendido en las últimas horas sobre el terreno sentimental de su ex yerno. No obstante, lo que deja claro en todo momento es que desea lo mejor para Almudena ya que, como bien ha manifestado la gimnasta en los últimos meses, desde que decidió poner punto final a su historia de amor con el presentador, su vida ha estado marcada por constantes altibajos.

Cabe destacar que cuando salió a la luz la ruptura de Almudena y Christian, Mina Tostado publicó una fotografía en sus redes haciendo referencia a la «anatomía de un manipulador emocional» y, contestando a las opiniones dispares que generó dicha publicación, dejando claro que Christian «ha sido un mentiroso toda su vida». Sin tapujos, la madre de Cid nunca ha optado por el silencio por lo que es probable que con el paso del tiempo se pronuncie sobre el embarazo y el enlace matrimonial secreto de Christian Gálvez y Patricia Pardo.