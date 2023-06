Se cumplen seis meses desde que Alice Campello (28) diera a luz a su cuarto hijo en común con Álvaro Morata (30), Bella. Un parto que no se desarrolló como se esperaba, pues cabe recordar que la modelo italiana tuvo que ser ingresada en la UCI en la Clínica de Navarra, tal y como comunicó el futbolista a través de Instagram. «La mamá, desafortunadamente y después de que el parto haya ido muy bien, ha empezado a tener complicaciones que nos han asustado mucho. Ahora mismo está en la UCI de Clínica Universidad de Navarra cuidada por los mejores médico y poco a poco se está recuperando muy bien (…) ella es muy fuerte», escribió.

Entonces, el ex jugador del Real Madrid no ahondó en demasiados detalles acerca de lo sucedido. No obstante, tras recibir el alta, fue la propia Alice quien dio declaraciones expresas a los medios de comunicación, confesando, incluso, que estuvo al borde de la muerte. «Tengo la imagen en mi cabeza de levantarme la sábana y ver una hemorragia. Tuve una hemorragia fuerte y fue terrible. Los médicos no podían detenerla y permanecí doce horas en el quirófano, donde me entubaron. La última esperanza era el globo que me pusieron. Si este no hubiera parado el sangrado, habrían tenido que extirparme el útero y, de lo contrario, habría muerto», aseguró en una entrevista al programa italiano Verissimo.

Alice Campello en un evento en Madrid / Gtres

Alice Campello se encuentra ahora ya recuperada al cien por cien de las dolencias iniciales post parto y con un aspecto físico inmejorable. Prueba de ello, es que ya ha retomado en su totalidad la agenda de compromisos sociales y/o profesionales en su faceta como empresaria e influencer. Lo que no quita, eso sí, que mantenga algunas de las consecuencias de su ingreso, tal y como ha mostrado ella misma a través de su perfil en Instagram, donde reúne a más de tres millones de seguidores. La italiana ha publicado una fotografía de una de sus manos haciendo visible notables manchas que serían fruto del vendaje que cubrió sus extremidades, al llevar la vía intravenosa en el hospital. «¿Alguien ha sido alérgico a los parches que utilizan en el hospital donde estaba la vía? ¿Cuánto tardaron en desaparecer?», ha escrito a modo de pregunta a los usuarios.

La conyugue del deportista habría decidido tomar medidas al respecto sometiéndose a un tratamiento de láser para reducir las marcas lo más rápido posible. Algo que de momento, se le resiste. «Están mejorando un poquito, poco a poco, no hay prisa. Me está costando bastante, es rarísimo», reconoció hace varias semanas.

Stories de Instagram de Alice Campello / Instagram

Cabe recordar en este sentido, que Alice también recurrió a la medicina estética hace varios meses para realizarse un tratamiento en el abdomen del que aseguró «con una sesión veo los resultados». «Me he ido a hacer el láser de las estrías y no sabéis cómo me está mejorando toda esta parte», explicó. «Os iré enseñando todos los antes y después, por si os puede ayudar».