Álex García reaparece y se sincera sobre la muerte de Verónica Echegui

Álex García ha reaparecido en el programa En clave de Rhodes, donde se ha sincerado sobre sus sentimientos tras la muerte de Verónica Echegui. La actriz fallecía de manera inesperada a los 42 años y tras haber hecho frente a un cáncer, enfermedad que llevó con suma discreción y que solo compartió con su círculo más íntimo. Entre ellos se encontraba García, quien fue su pareja durante más de una década, y que se había convertido en una pieza clave en su vida.

Pese a este doloroso adiós, García asegura que pretende mantener el brillante legado que dejó Echegui, y lo hará gracias al inmenso amor que le tiene. El actor se sinceraba por completo en el programa, donde se ha dejado ver como un hombre que todavía está en proceso de aceptación y lidiando con el duelo. «Me estoy escuchando a mí mismo», ha confesado, además de centrarse en vivir cada momento al máximo. Álex asegura que para él no hay nada más urgente, y quiere disfrutar al máximo del aquí y el ahora. Del mismo modo, otro de sus principales objetivos sería que las personas a las que quiere «no sufran».

Álex García en el programa ‘En clave de Rhodes’

Un programa que se ha grabado en el Auditorio de Tenerife Adán Martín, la tierra natal del actor, y donde los espectadores pudieron ser testigos de la intensa y emotiva conversación que mantuvieron James Rhodes y su invitado. Esta charla podrá verse de manera íntegra dentro de poco, –tal y como ha informado La Cadena SER, a la que pertenece el podcast de Rhodes–, aunque ya nos han permitido acceder a un pequeño adelanto en el que García se abre en canal, hablando sobre su vida personal como nunca lo había hecho antes.

Álex García y Verónica Echegui dándose un beso en un photocall. (Foto: Gtres)

Ante la conmoción que generaba la muerte prematura de Echegui, el actor rompió su silencio para afirmar que «una ola de amor recorrió España». Y destacaba que Verónica había conseguido que «esta profesión, a veces tan ingrata, se ponga de acuerdo en algo. Para que mi móvil explote de amor…», se sinceraba. «Solo quiero que esa ola de amor continúe en tsunami y apague todos los informativos del mundo, que empape todos los dedos que señalan su dolor en el de enfrente y aliente las caras mustias de estos años que corren…», escribía en una emotiva carta de despedida.

De lo que no cabe duda, es de que García quedó completamente devastado ante la pérdida de una de las personas más importantes de su vida, y ahora trata poco a poco de asimilar todo lo ocurrido. Sin embargo, no está solo en este complicado proceso, ya que cuenta con el inmenso cariño y apoyo de familiares y amigos, los cuales no se han separado de su lado en ningún momento. Dentro de poco, podremos conocer un poco más sobre sus sentimientos y cómo ha pasado estas últimas semanas.