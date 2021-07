Álex García Obregón: «mi tía es increíblemente fuerte, sensible e inteligente y si alguien puede con esto que le ha caído es ella»

Los García-Obregón ya pueden presumir de la nueva estrella de la familia. Álex es el hijo mediano de Juancho y el sobrino de Ana Obregón. A pesar de pertenecer a una de las familias más conocidas de la sociedad española, el joven ha querido labrarse su propio camino dentro de la industria musical. Aunque lleva más de dos décadas dedicado al mundo de la música, ha sido ahora cuando ha presentado su primer sencillo, un adelanto de su próximo álbum en solitario, que verá la luz de cara a finales de año. Un disco en el que recoge muchas de sus vivencias personales y que ha querido aprovechar para hacer un pequeño homenaje a su primo, Áless Lequio, con quien mantenía una fantástica relación tanto personal como profesional.

En declaraciones a la agencia Gtres, el cantante ha hablado sobre este nuevo proyecto y todo lo que implica para su carrera. “Es el primer single de mi nuevo y esperado disco porque llevo bastante tiempo para sacarlo. “Humans” es el primer mordisco al disco que he querido escoger porque creo que me representa muy bien”, ha asegurado.

El sobrino de Ana Obregón reconoce que ha tardado mucho tiempo en sacar a la venta el disco porque es muy crítico consigo mismo: “música llevo haciendo 20 años, lo que pasa es que a nivel profesional y a nivel solista digamos que este es como el primer trabajo al que he ido dando forma. Me ha costado un poco porque como soy muy perfeccionista, también soy bastante crítico conmigo mismo, muchas veces no es algo tan bueno porque te puedes volver un poco loquito, pero sí que he querido que todos los detalles estuviesen como quería y básicamente ha pasado como ha pasado. Cuando me he encontrado con las personas adecuadas para hacerlo y ahora es el momento”, ha recalcado.

El artista reconoce que siempre ha contado con el apoyo de su familia en su carrera: “mi familia siempre me ha apoyado muchísimo y han sido súper comprensivos con el temita de la música. Yo entiendo que existe como esa misión imposible y no es que ellos me lo dijeran, sino que yo con mis 17 o 18 años, que ya estaba haciendo música, quizá el que pensó un poco en el plan B fui yo. Ellos no impusieron tampoco nada, sí que me dijeron: “estudia una carrera por si acaso” y eso es lo que hice. La verdad es que me parece muy buena idea”, asegura. Sin embargo, a nivel profesional ha preferido desvincularse de su apellido para hacer su propio camino: “de alguna manera yo he querido hacer mi propio proyecto, entonces es verdad que claro, que el apellido de la familia es conocido y quizá no he querido tirar por ahí porque quería hacer mi propio caminito. Creo que se pueden abrir puertas y es algo de lo que no he huido activamente en estos últimos años, pero sí que he querido tener una posición un poco más discreta hasta ahora. En el momento que tengo mi trabajo listo y lo puedo enseñar, entiendo que es una parte obvia. No me avergüenzo ni de mi familia, ni de mi apellido, es más, estoy súper orgulloso”, sentencia.

La familia ha pasado por momentos complicados en los últimos tiempos, a raíz de la muerte de su primo, Aless Lequio y de su abuela Ana. “Me ha influido a la hora de componer las canciones que he estado componiendo el año pasado porque voy con pequeño retraso. Las canciones del disco están escritas desde hace cinco años y son canciones de una época mía bastante curiosa, en la que estaba en lucha con muchas cosas personales mías. Creo que son canciones que hablan de una época mía muy bonita, más joven… o sea estamos hablando de un Álex de 28, de 27… o sea un chavalín y la verdad es que tengo mucho cariño a estas canciones porque también tienen mucha temática de cosas personales mías y me gusta mucho como ha quedado y me gusta escucharlo y que me guste a mí escucharlo es bastante”, ha asegurado.

Álex reconoce que siente una gran admiración por su tía, aunque por ahora no le ha preguntado sobre temas relacionados con la popularidad: “la verdad es que hace bastante tiempo que no hablamos del tema y yo no suelo preguntarle cosas. Quizá a partir de ahora sí que la deba pedir un poco de consejo porque es una eminencia y a muchos niveles. Ella es una gran actriz, una gran presentadora, es productora, es escritora y hay muchas cosas en las que ha tenido mucho éxito. Pero sí que es verdad que a lo mejor que a partir de ahora, si las cosas van bien, seguro que me puede compartir un montón de trucos y de consejos”, ha comentado.

El cantante sostiene que le encantaría poder tener la oportunidad de trabajar con ella: “la admiro muchísimo como persona y como profesional y creo que tengo muy buena relación con ella, tenía muy buena relación con Alessandro hijo y ella lo sabe, sabe que quería muchísimo a su hijo y me haría muy feliz. Es algo que nunca hemos hablado, ni se ha comentado, pero sería bonito”. Aunque la actriz está pasando por un momento muy complicado, el artista asegura que la presentadora es “increíblemente fuerte, sensible e inteligente y si alguien puede con esto que le ha caído es ella. Puede con todo”, ha dicho.

Álex ha querido hacer un pequeño homenaje a su primo en el disco: “el vídeo de “Humans” está súper dedicado a él, al final del vídeo sale porque así lo siento. Mi relación con Alessandro ha sido siempre buenísima, nos encantaban las mismas cosas, entre muchas cosas, la música. Hay un pequeñísimo homenaje, dentro de una de las canciones de este disco”, ha asegurado sin querer dar más detalles por ahora.

Los primos tenían muy buena relación, de hecho, incluso trabajaron juntos en el mundo del márketing: “a lo largo de los años hemos hecho cosillas, y durante medio año estuve trabajando con ellos en la agencia de marketing de Alessandro, que la verdad es que me echó un cable en un momento en el que yo estaba un poco agobiado y no dudó en confiar en mí, ni en sumarme al proyecto. Pude estar allí seis meses trabajando de creativo en la agencia y haciendo un montón de campañas y de acciones, fueron unos seis meses muy divertidos, muy felices y encantado”.

A quien por ahora no le ha podido dedicar nada es a su abuela, recientemente fallecida, pero es algo que tiene en mente: “no me ha dado tiempo porque esto ha sido muy reciente, pero bueno, mi abuela era una reina, era también como de otro planeta. Era una señora que te miraba a los ojos y te mandaba mensajes telepáticos, súper sensible, también tenía una relación muy buena con ella, le encantaba la música, tocábamos el piano juntos y la verdad es que la quiero muchísimo. La pienso mucho y también la siento como muy cerca”.