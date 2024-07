Alessandro Lequio ante las lágrimas de Alejandra Rubio: "A la pobrecita le molestan los pitidos"

Alejandra Rubio continúa acaparando gran parte de la atención mediática de nuestro país. Después de contagiarse de Covid y mantenerse alejada unos días de sus compromisos profesionales, la joven regresó el pasado martes, 2 de julio, a su puesto de trabajo en Así es la vida, donde no pudo evitar las lágrimas tras reconocer a sus compañeros que se sentía saturada con el huracán mediático que ha generado su embarazo. Como no podía ser de otra manera, veinticuatro horas después de sus declaraciones, Alessandro Lequio ha reaccionado a sus palabras de una manera clara y contundente, tal y como lo lleva haciendo desde que salió a la luz la noticia de su maternidad.

«El problema de Alejandra es que hasta su embarazo no había tenido que pisar el mundo real», comenzaba a decir el italiano desde el plató de Vamos a ver. «Lleva años trabajando en televisión, pero viendo los toros desde la barrera. Ahora se ha visto en el ruedo y a la pobrecita le molestan los pitidos del respetable», proseguía.

Alessandro Lequio en el programa ‘Vamos a ver’. (Foto: Mediaset)

La hija de Terelu Campos comentó en el programa presentado por Sandra Barneda que todo se había puesto en su contra desde el principio, algo con lo que Alessandro no se ha mostrado de acuerdo: «Nadie tiene nada en su contra, nadie la quiere destrozar, pero nadie le debe nada para que nos tengamos que callar», señalaba.

Por otro lado, el colaborador manifestaba que lo que más le llamó la atención fueron las explicaciones que dio la influencer cuando fue preguntada por si convivía ya con su pareja: «Lo más tremendo que comentó ayer fue cuando dijo que no se iban a vivir juntos porque Carlo residía en un bajo, una respuesta clasista porque ella no se considera digna de residir en una vivienda como esa y machista porque se sobreentiende que la casa la debe pagar Carlo y no ella […] Se ha dado cuenta que la vida real no es ese mundo privilegiado en el que ha vivido hasta ahora y que para pescar hay que mojarse los pies», sentenciaba.

Joaquín Prat en el programa ‘Vamos a ver’. (Foto: Mediaset)

En ese momento, Joaquín Prat se pronunciaba en el debate y compartía con los telespectadores una opinión que, hasta ahora, no había dejado al descubierto públicamente: «Si no hubiese sido con Carlo, yo estoy convencido de que la exclusiva no se vende», expresaba.

El motivo de sus lágrimas

Aunque durante los primeros minutos de emisión del programa Así es la vida se mostró fuerte y con carácter, Alejandra Rubio confesaba «estar muy sensible», con un voz entrecortada. «Ha sido súper duro. Y es verdad que podrían haberse cargado esto. Porque de verdad, escuchar las barbaridades que hemos escuchado… Es que hasta por la calle… Hay gente majísima que se acercan y enhorabuena, porque simplemente te respetan. Y otras veces que no es así y te dicen cosas crueles. Y estoy en un momento que no me da la gana. Siempre me ha dado igual todo esto, pero ahora no puedo», concluía