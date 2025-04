Alejandro Sanz, devastado tras la pérdida de unos amigos en el derrumbe de la discoteca Jet Set

Alejandro Sanz está viviendo el que es uno de los momentos más complicados de su vida tras conocerse el derrumbe del techo de la discoteca Jet Set, una de las más conocidas y concurridas de Santo Domingo. La tragedia ha causado una gran consternación y, por el momento ha dejado 113 fallecidos. Entre ellos, se encuentran dos amigos íntimos del intérprete de Corazón partío, el matrimonio formado por Eduardo Grullón y Johanna Rodríguez.

El desolador mensaje de Alejandro Sanz

A través de las redes sociales, el artista ha querido mandar un mensaje, completamente desolado por las pérdidas. «Mi corazón está lleno de dolor, incertidumbre. No lo entiendo. No lo proceso. No puedo y no quiero», ha comenzado diciendo.

Storie de Alejandro Sanz. (Foto: Redes sociales)

«La familia Grullón es mi familia, la elegida», ha añadido, indicando así el vínculo tan cercano que tenían. «Es terrible e inimaginable. Dominicana estoy con ustedes, fuertemente», ha finalizado. Con estas palabras, Alejandro Sanz se sincera con sus seguidores después de recibir este duro revés.

Además de este escrito en el que Sanz manifiesta sus sentimientos, también ha querido homenajear a sus amigos con un post repleto de imágenes con ellos. «En un solo segundo nos cambia la vida, o nos la quita. Compadre, Eduardo; comadre Johanna… Solo nombraros, duele», ha indicado. «Los momentos pasan a ser recuerdos que se clavan… Que gritan de rabia sin llegar a entender nada. Aquí dejáis un abismo demasiado silencioso. Cuidaré de nuestra familia, recordando que todos, absolutamente todos los segundos, son importantes. Os quiero», ha terminado expresando.

Alejandro Sanz junto a su amigo. (Foto: Redes sociales)

El matrimonio, que tenía una excelente relación con el cantante, pertenecía a la élite empresarial de la República Dominicana. Eduardo Grullón era el presidente de AFP Popular, filial del Grupo Popular y pionera del mercado previsional y líder en la administración de fondos de pensiones.

Por otro lado, además de la muerte del empresario y su mujer, tampoco han sobrevivido a la tragedia su hermana, Alexandra Grullón, gerente de Proyectos de Qik Banco Digital Dominicano, y su marido, Eduardo Guarionex Estrella Cruz. También, entre los fallecidos se encuentra el cantante Rubby Pérez, quien tenía amistades como la de Julio Iglesias.

De hecho, tras su pérdida el intérprete de Lo mejor de tu vida envió sus condolencias vía redes sociales. «Mi queridísima República Dominicana, lo sucedido en el Jet Set, que ha afectado terriblemente a tantas gentes que fueron a ver a mi querido Rubby Pérez nos ha enseñado a todos lo frágil que es la vida. A todas las familias que están sufriendo por esa circunstancia, mis oraciones y mi cariño. Un abrazo del alma», ha indicado.