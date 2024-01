Alejandro Sancho, hijo de María Jiménez, sin casa por impago

Alejando Sancho no ha empezado el 2024 con buen pie. Después de enfrentarse a la muerte inesperada de su madre, el pasado mes de septiembre, el hijo de María Jiménez se ha visto obligado a abandonar la vivienda en la que residía tras llevar varios meses sin pagar la cuota mensual acordada en el contrato de alquiler. Así lo han confirmado desde el programa Fiesta, donde han podido ponerse en contacto con la casera para conocer más detalles acerca de este supuesto impago.

De acuerdo con las palabras de la propietaria, Alejandro estuvo mucho tiempo sin pagar el alquiler y cuando le invitaron a irse de una manera civilizada este se negó, atrincherándose sin querer salir del piso. Tras varios meses intentándolo por las buenas, los dueños finalmente han conseguido echarle de la vivienda, pero no con el resultado esperado y es que, pese a no haber querido recurrir a la vía judicial, se han encontrado el interior «destrozado y totalmente inhabitable».

Emma García en el plató del programa ‘Fiesta’/ Mediaset

Siguiendo de nuevo la información aportada por el espacio televisivo de Mediaset, Sancho prometió a los propietarios, en más de una ocasión, que se pondría al día con las deudas en cuanto su madre le diera el dinero que necesitaba, pero finalmente, esto nunca ocurrió. Como era de esperar, esta noticia ha puesto en duda la situación económica del hijo del cantante, ya que, como se conoce, es el heredero universal del legado de María Jiménez, ya que era hijo único.

Según pudo aportar Saúl Ortiz, Alejandro tenía intención de comprar esta vivienda para «poder crecer como familia con su hijo y con su chica» pero, desgraciadamente, su situación económica, tal y como transmitió a los propietarios, no le permitió hacer frente a las deudas. Y es que, pese a que aseguraba que con la ayuda de su madre podría solventarlas, lo cierto es que se desconoce si es que la intérprete no quiso hacerlo, no pudo o simplemente no llegó a conocer nada sobre la situación de su hijo.

María Jiménez y Alejandro Sancho en el 58º cumpleaños de la artista/ Gtres

Analizando la economía de Alejandro Sancho, muchos colaboradores no entienden que no pueda hacer frente a dichas mensualidades, ya que tras recibir la herencia de su madre, debería haberse beneficiado, económicamente hablando: «Ahora él ha montado un monopolio con la imagen de su madre, con un gran marketing a su nombre: camisas, tazas, carcasas de móviles… Todo lo que te puedes imaginar. Entonces…», apuntaba Amor Romeira. Por ahora, Alejando Sancho no se ha pronunciado sobre lo ocurrido y es que Saúl Ortiz, uno de los colaboradores del programa presentado por Emma García, ha intentado ponerse en contacto con él, pero no ha recibido ningún tipo de respuesta.

Su última aparición pública, en ¡De viernes!

Alejandro Sancho en ‘¡De Viernes!’ / Telecinco

Esta noticia ha salido a la luz tan solo unas semanas después de que Alejandro Sancho acudiera al plató de ¡De viernes!, donde habló largo y tendido sobre la tormentosa relación sentimental de sus padres, confesando algunos episodios que él mismo había vivido en primera persona y que, hasta ahora, eran completamente desconocidos para la esfera pública. Cabe destacar que el hijo de la intérprete de Se acabó siempre ha preferido vivir alejado del foco mediático, por lo que su entrevista sorprendió a muchos.