El pasado 7 de septiembre, la muerte de María Jiménez dejó un vacío enorme en nuestro país y cambió por completo la vida de su hijo. Falleció la cantante, pero no su espíritu indomable. «Con profunda tristeza y dolor en nuestros corazones, despedimos hoy a María Jiménez, mujer amada y respetada por su compromiso inquebrantable con su familia, amigos y admiradores», rezó el escrito firmado por su hijo, Alejandro Sancho. Ahora, ha comenzado una nueva etapa para él, en la que su máximo objetivo es continuar con el legado de la sevillana.

Según ha informado El Español, Alejandro está centrado en la labor que le quedó pendiente a su madre: llevar los libros firmados que la cantante no pudo terminar. Cabe recordar que la artista escribió sus propias memorias, Calla, canalla, en 2002. Entonces, fue un éxito, pero tras su fallecimiento las ventas se han disparado. Ahora que ella ya no está, su hijo ha querido hacer llegar todos los ejemplares que su madre dedicó y nunca pudo entregar. «Fuera de todo pronóstico, mi misión es hacer llegar estos libros a su gente, y seguir repartiendo el amor que María repartía. Yo llevo con esto -el trasiego de libros- más de 20 años en casa. En los últimos cuatro años monté la web y mi misión es esa: hacer llegar a la gente la historia de María y que más y más personas la conozcan.Ella era una mujer muy transgresora», ha explicado desde sus redes sociales.

Alejandro, el hijo de María Jiménez, en la capilla ardiente de la artista / Gtres

Además, desde el digital han confirmado que el hijo de la cantante ha paralizado sus perfiles en la red para centrarse en llevar los de su madre y mantener así viva su figura. De esta forma, Alejandro, como heredero universal del legado de María Jiménez, ha tomado la decisión de preservar el legado de su progenitora, como ella habría querido que hiciese. Y así lo ha demostrado hace apenas unos días, concretamente el pasado 22 de septiembre, cuando acudió a los Premios Escaparate celebrados en el Patio de Banderas de Sevilla, para recoger el galardón concedido a su madre a título póstumo. Fue el primer acto público al que Alejandro acudió después de la triste pérdida de su madre, a quien dieron el último adiós con un paseo en carruaje por las calles de Triana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por María Jiménez Oficial (@mariajimenezoficial)

Alejandro, heredero universal

Alejandro fue el pilar fundamental en la vida de María Jiménez, su segundo vástago y la persona que estuvo a su lado cuando el mundo se le cayó encima tras su complicado y mediático divorcio de Pepe Sancho. La intérprete de Se acabó tuvo una hija, María del Rocío, a la que perdió tras un accidente de tráfico. Cuando esto ocurrió, su segundo hijo ya había llegado a su vida. Su infancia no fue como la de cualquier niño, y pronto descubrió que su padre le hacía la vida imposible a su madre; motivo por el que su separación fue la única manera que ambos tuvieron de respirar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por María Jiménez Oficial (@mariajimenezoficial)

Fue en 2002 cuando María Jiménez se separó definitivamente de Sancho. «Mi madre era una mujer maltratada. Me puse del lado de mi madre porque era la que lo necesitaba», confesó entonces. Tiempo más tarde, la cantante afirmaría esta versión: «Ese señor me maltrataba física y psicológicamente. Me daba una paliza y me decía: ‘vamos a casarnos otra vez’. Y yo, como una tonta, después de dos carantoñas, le creía». Desde entonces, su hijo Alejandro nunca se separó de ella.