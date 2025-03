Su hermana, Carmen Borrego, no pudo ocultar su sorpresa al enterarse, en directo, de la noticia. «No me lo esperaba», admitió de inmediato. «Le voy diciendo a la organización que fumiguen, porque ve un bicho y sale corriendo», añadió no sin antes dejar espacio para la confianza en su hermana: «Si se lo propone, nos puede sorprender mucho», dijo. Ahora, ha sido su hija, Alejandra Rubio, quien ha expresado abiertamente su reacción ante la decisión de su madre de embarcarse en esta aventura. Lo ha hecho desde el plató de Vamos a ver, en Telecinco. «Me ha sorprendido mucho», ha comenzado diciendo.

Alejandra Rubio ha destacado que su madre tiene «ciertas limitaciones» debido a la última operación a la que fue sometida, por lo que es probable que no pueda enfrentarse a algunas de las pruebas que caracterizan al reality de supervivencia. No obstante, ha querido dejar claro que Terelu Campos va a participar en el concurso «con las mismas condiciones que todo el mundo». «Me parece bien que vaya, es su vida y ella decide. Yo no entro para nada. A mí me lo dijo y me sorprendió. Yo creo que le dije ‘¿estás segura y tal?’ Me parece muy arriesgado. Va con las condiciones de todo el mundo, a pasar hambre y todo como todos», ha dicho.

Con las palabras de Alejandra Rubio, la influencer ha querido zanjar cualquier especulación en torno al tipo de participación de Terelu Campos en Supervivientes, aunque lo cierto es que sigue siendo un misterio; pues pues además de que no ha viajado con el resto de los concursantes a Honduras -que lo hicieron este mismo lunes, 3 de marzo-; Terelu debe estar de vuelta en España para el estreno de su obra de teatro, Santa Lola, el 26 de abril, lo que implica que su estancia en la isla será limitada.

Este lunes, Telecinco reveló que el inicio de esta nueva edición de Supervivientes estará marcado por «la misión especial de Terelu en Honduras», dejando entrever que la participación de la hija de María Teresa Campos en el reality de supervivencia no será convencional. «Terelu Campos se sumará a la expedición con su viaje a Honduras», explicaron desde la organización. Con ello, una de las hipótesis que se ha barajado es que la participación de Terelu podría estar relacionada con la incorporación tardía de algún concursante, posiblemente de La isla de las tentaciones, debido a la todavía emisión del programa. Además, otro nombre que ha circulado en los medios es el de Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores y actual pareja de Alejandra Rubio. Su situación judicial, marcada por el uso de una pulsera telemática, ha sido objeto de atención mediática, especulándose sobre su participación en el programa una vez concluya su condena, que será en escasas semanas.